الطرق والكباري: جاهزون لموسم الشتاء والسيول و"هتعدي على خير"

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، عن الانتهاء من كل الاستعدادات النهائية لمواجهة تساقط الأمطار والسيول على جميع محافظات الجمهورية مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الهيئة جاهزة تماما لموسم السيول بعد الانتهاء من صيانة جميع مخرات السيول، قائلا: "هتعدي على خير ومستعدون تماما".

مصطفى: تشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء لمتابعة ما يستجد من معلومات تخص الحالة الجوية

وقال مصطفى، لـ"الوطن"، إن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة وجميع المحافظات خاصة الساحلية والمحافظات المعرضة للسيول، للتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة، مؤكدا تجربة خطط الطوارئ لمواجهة السيول المحتملة خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء، لمتابعة ما يستجد من معلومات تخص الحالة الجوية، ومتابعة أخبار الأرصاد الجوية لوضع سيناريوهاتها للتصدي للسيول.

"رئيس الطرق والكباري" يشدد على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية

وشدد رئيس الطرق والكباري على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمررو على الأماكن التي قد تمثل مواقعا لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور.

و"الوطن" ترصد إجراءات الطرق والكباري لمواجهة موسم الشتاء، وهي كالتالي:

1- سيتم نشر فرق صيانة على مستوى مختلف مناطق الهيئة بالجمهورية.

2ـ تشكيل فرق الصيانة وتزويدها بمعدات لكسح وشفط المياه.

3ـ هيئة الطرق أصدرت تعليمات لمدراء المناطق بالتعامل الفوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار.

4ـ فرق الصيانة تنسق مع إدارات المرور لمتابعة الحركة المرورية بالطرق خلال سقوط الأمطار.

5ـ تشكيل غرفة عمليات مركزية لدعم فرق الصيانة المتواجدة بمناطق الجمهورية في حالة سقوط السيول.

6ـ يتم رفع تقارير فورية من قبل فرق الصيانة إلى رئاسة هيئة الطرق في حالة إغلاق أي طريق بسبب تراكمات المياه.