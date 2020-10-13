15 إجراء تستعد بها "التضامن" لاستقبال فصل الشتاء

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي كل عام لاستقبال فصل الشتاء من خلال رفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة أي توقعات لسوء الطقس أو احتمالية هطول أمطار وسيول وذلك لمواجهة حدث أي حوادث أو كوارث أو نكبات وذلك من خلال عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية، من بينها:

1- تزويد مديريات التضامن بكل محافظات الجمهورية بما يلزمها من مهمات الإغاثة.

2- ضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات وذلك لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر.

3 - تخصيص 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية.

4 - التنسيق مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.

5 - التواجد المستمر للجان الإغاثة بالمديريات والإدارات الاجتماعية لمواجهة أي حوادث طارئة.

6 - مد مراكز الإغاثة بالمعلومات اللازمة عن الأسر التي من المتوقع أن تتضرر لتيسير تجنب تعرض تلك الأسر لمخاطر السيول.

7 - التنسيق بشكل مستمر مع غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر وأفرعه على مستوى الجمهورية، وأفرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة أي حوادث طارئة.

8 - الاتفاق مع المحافظات ورؤساء الأحياء والمراكز لتحديد أماكن الإيواء لتجهيزها لتنفيذ الاستجابة السريعة وقت الأزمة وتقديم كافة سبل الدعم.

9 - إجراء نماذج محاكاة لسيناريوهات أزمات في كل المحافظات بالتعاون بين مديريات التضامن ومديريات أخرى كالشباب والرياضة والصحة والنقل والتموين لتجويد الأداء حال وقوع أزمة.

10 - تدريب لجان الإغاثة بالمديريات على التعامل مع سيناريوهات حدوث سيول لرفع جودة الأداء وسرعة الاستجابة في حالة الطوارئ.

11 - التأكد من صلاحية المهمات بمخازن الإغاثة بجميع الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر.

12 - التدريب على توفير الخيام والبطاطين والإعاشة اللازمة للمضارين وكيفية التعامل وقت حدوث الأزمة.

13 - الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها، وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها، وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة.

14 - صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة، وتقدير الخسائر في الممتلكات، وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي حال الاستحقاق.

15 - التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة توقعات الأرصاد لأي سيول أو تقلبات جوية محتملة.

والجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصري إحدى الجمعيات الوطنية التي تعمل في مجال إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع وزارة التضامن وتتضمن مهامها الاستعداد الجيد من خلال تجهيز فرق للطوارئ ومخازن استراتيجية من المواد الإغاثية لاستخدامها حين الحاجة.