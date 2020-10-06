200 مليون جنيه لحماية مدن نويبع وطابا من أخطار السيول

أجرى المهندس عبدالرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اجولة تفقدية اليوم، بمدينتي نويبع وطابا، لمتابعة المشروعات الجارية للحماية من أخطار السيول.

وأكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أن العمل يجري على قدم وساق بالمرحلة الثانية لحماية منطقة الترابين بنويبع، وتخطت نسبة التنفيذ 45 %، موضحًا أن العمل جاري بالمرحلة الثانية لحماية مدينة طابا من أخطار السيول في 11 وادي لتكون المدينة في مأمن من أثار السيول المدمرة، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 30 %، بتكلفة 200 مليون جنيه .

وشدد مدير إدارة المياه الجوفية، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بمواقع العمل، لمنع انتشار فيروس كورونا.