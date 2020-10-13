متحدث الإسكان يكشف تفاصيل 250 ألف وحدة سكنية لمتوسطى ومحدودي الدخل

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، آليات وتفاصيل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، موضحا أنه تم تسهيل تقديم طلبات التقديم للحصول على 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، حيث يتم التقديم إلكترونيا بشكل كامل على بوابة الإسكان الاجتماعى، أو موقع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أنه يتم نشر إعلانات تخص تفاصيل هذه الوحدات.

وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إن هناك شروطا محددة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتوفير بدائل.

وذكر أنه سوف يتم طرح 100 ألف وحدة، تضم مدن "بدر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، السادات، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، والعاشر من رمضان"، موضحا أن الوحدات المتاحة ستكون بمساحات 75 و90 مترا على ألا يزيد دخل المتقدمين على 6 آلاف جنيه.

وأشار، إلى أنه سيتم طرح نحو 25 ألف وحدة، بشروط خاصة دون دعم، بمساحات 100 و110 و120 مترا، لأصحاب الدخول بحد أقصى 9 آلاف جنيه.

وطالب المواطنين بعدم استلام الوحدات السكنية إلا بعد التأكد من تحقيق كل الشروط الخاصة بالتعاقد، وأنه في حال وجود أي ملاحظات عليهم تقديم شكوى رسمية وسوف يتم التعامل معاها.

الإسكان: نعمل على تنفيذ رغبة الرئيس وتوفير شقة لكل مواطن

قال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن البنك الدولي، أعلن أن مصر في حاجة لبناء 500 ألف وحدة سكنية سنويا لمختلف الفئات في مصر، مشيرا إلى أن الدولة تسعى حاليا لتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، وتنفيذ أوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء وحدات سكنية لكل من يتقدم بطلب.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الـ500 ألف وحدة سكنية التي أعلن البنك الدولي عن احتياج المصريين لها سنويا، ليست من نوع واحد، وإنما هي وحدات سكنية متنوعة، وهو ما تقوم الآن وزارة الإسكان بتنفيذه حيث نقوم بتنفيذ حزمة من الوحدات السكنية المتنوعة بداية من وحدات سكنية للفئات الأولى بالرعاية، ثم الإسكان الاجتماعي، ويلية سكن مصر، ثم دار مصر، وختاما بمشروع جنة للإسكان الفاخر.

وتابع "حسن"، أن هناك مشروعات سكنية جديدة يتم تنفيذها بمدن الجيل الرابع، مثل الأبراج، والتاون هاوس، والتوين هاوس والفيلات، وهي تلبي جميعا رغبة المصريين.

صلاح: لدينا حزمة مشروعات سكنية تلبي طموحات المصريين

كان المهندس صلاح حسن، تفقد مواقع مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينتي حدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة، برفقة المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، والمهندسة مي عبدالحميد ومسؤولو الجهازين والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات تنفيذ الوحدات.

واستهل مسؤولو "الإسكان" جولتهم بمدينة حدائق أكتوبر، بتفقد مشروع 262 عمارة "إسكان اجتماعي"، ضمن المرحلة الثالثة بإجمالي 6282 وحدة سكنية، حيث بلغت نسبة إنجاز العمارات 70%، ثم تفقدوا مشروع 557 عمارة "إسكان اجتماعي"، ضمن المرحلة الرابعة بإجمالي 13368 وحدة سكنية بنسبة إنجاز 64%، ثم توجهوا بعد ذلك لتفقد مشروع 645 عمارة"إسكان اجتماعي" بإجمالي 15480 وحدة سكنية بعدد (466 عمارة ضمن المرحلة الثانية بنسبة إنجاز 94% - وعدد 159 عمارة ضمن المرحلة الثالثة بنسب إنجاز 85%).

وكانت المهندسة مي عبدالحميد، أشادت بمعدلات تنفيذ الوحدات والجهد المبذول بتلك المشروعات، بينما أثنى المهندس صلاح حسن على جودة التنفيذ والتشطيبات للوحدات، وشدد على ضرورة تسليم المواطنين في المواعيد الزمنية المقررة مع الاهتمام بزيادة الخدمات المقدمة بالمشروعات، لما لها من تأثير إيجابي كبير على سرعة توطن السكان بالمدينة، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

وكان المهندس أشرف فتحي، أعلن أنه جار تنفيذ أعمال المرافق بالمشروعات وفقا لتنسيق الموقع، مضيفا أنه تم تكليف مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من أعمال للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.

وانتقل مسؤولو "الإسكان"، لتفقد مواقع عمارات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، وذلك لمتابعة موقف تقدم الأعمال ومراحل تسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

كما تفقد مسؤولو "الإسكان" المواقع المقترحة لتنفيذ 135 ألف وحدة "إسكان اجتماعي" بالمدينة، نظرا للطلب المتزايد على الوحدات السكنية بالمدينة، حيث وجهت مي عبدالحميد، بحسن اختيار مواقع تنفيذ عمارات المشروع، وكذا التخطيط الجيد قبل بدء التنفيذ.

وكان أكد المهندس عادل النجار، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة لا يدخر جهدا في إنجاز المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات الإسكان الاجتماعي، لما لها من أهمية كبيرة في توفير السكن الملائم للمواطنين بأسعار مخفضة.