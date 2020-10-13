بريد الوطن.. شقة ضمن الحالات الخاصة يا وزير الإسكان

أنا سيدة مطلقة، أعيش مع والدتى مريضة السرطان، ووالدى المريض بالقلب، تعرضت لأزمة مع سكان العقار الذى أعيش به، نجمت عنها مشاكل وخلافات، وكنت قد سمعت عن إمكانية الحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعى، فتقدمت بجميع الأوراق المطلوبة، وأجريت بحثاً اجتماعياً عُرض على لجنة وزارة التضامن، مع موافقة على استحقاق وحدة سكنية، وتم إدراج اسمى على حاسب وزارة الإسكان الآلى، وظللت أنتظر على أمل أن يبلغنى المسئولون بموعد التعاقد وتسلم الشقة، لكن لم يحدث أى شىء، أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرم ببحث حالتى، ومنحى وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تخصصها الوزارة لأصحاب الحالات الخاصة والمطلقات.

رانيا سعيد أحمد العدوى -الحلمية الجديدة- القاهرة

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