نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بالمنصورة الجديدة

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عددا من المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات بمدينة المنصورة الجديدة.

واستهل المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، زيارته بتفقد مشروع تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي، وكذا مشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة، ومنطقة تنفيذ مشروع سكن مصر بإجمالي 4704 وحدات سكنية (196عمارة)، وتجول بمنطقة الفيلات التي يتم تشطيبها حيث جارٍ تنفيذ عدد 1149 فيلا (منفصلة، متصلة، شبه متصلة) تضم 2103 وحدات، والكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقي بطول 800م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربي بطول 1400م إلى 96%، ويضم الكورنيش(ممشى – كافتريات – برجولات - مقاعد - حارة دراجات – ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

كما عقد المهندس كمال بهجات، لقاء مع مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية في أعمال التشطيبات وفي التوقيتات المحددة لها، مشيراً خلال اللقاء إلى أن الزيارة تأتي فى إطار المتابعة المستمرة من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والحرص على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة.

وفى سياق متصل، أوضح المهندس محمد رجب، أن الجولة شملت تفقد موقع تنفيذ مشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، والذي يضم (1392) وحدة سكنية ( 58 عمارة).

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه البحر، وموقع تنفيذ مشروع محطة محولات الكهرباء، و موقع تنفيذ الجامعة الأهلية "جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا"، مشيراً إلى أن محطة تحلية مياه البحر، جارٍ تنفيذها على مساحة 24 فدانا، باستثمارات حوالي مليار و400 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 40 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لإنتاج 160ألف م3/ يوم، وأن محطة الكهرباء تقام على مساحة 14 فدانا بإستثمارات تبلغ حوالي 440 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية500 ميجا فولت أمبير، والمرحلة الأولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير.

ونوه رئيس الجهاز إلي أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة ومنها 8 أسواق تجارية، مركز صحي، مدرستان للتعليم الأساسي، مبني جهاز المدينة، محطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 120ألف م3/ يوم ، والمرحلة الأولى بطاقة 30ألف م3/ يوم.