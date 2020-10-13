تبدأ من 500 جنيه.. اعرف رسوم تسجيل شقتك بالشهر العقاري وطرق السداد

يخشى الكثيرون تسجيل العقارات في الشهر العقاري بسبب الاعتقاد الشائع بأنّ الرسوم مرتفعةـ وأعلن اليوم مركز الإعلام بمجلس الوزراء الرسوم المفروضة على تسجيل الشقة.

ترصد "الوطن" الرسوم المقررة على تسجيل العقارات بالشهر العقاري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، كما يلي:

قيمة رسوم تسجيل العقار بالشهر العقاري

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الرسوم المستحقة للشهر العقاري طبقا للقانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها فيتم تحديدها وفقاللآتي:

رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري

500 جنيه حتى مسطح 100م2 شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيها.

1000 جنيه حتى مسطح 200م2 شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيها.

1500 جنيه حتى مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيها.

2000 جنيه فيما يزيد عن مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيها.

رسوم تسجيل الأراضي بالشهر العقاري

أما فيما يتعلق بالأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها، فيتم تحديد الرسوم على النحو التالي:

500 جنيه حتى 5 أفدنة، شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيها.

1000جنيه حتى 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيها.

2000 جنيه فيما يزيد عن 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيها.

في حالة الزيادة عن هذه المساحة، يتم حساب رسم المساحة بواقع 350 جنيها لكل 20 فدانا.

ويتم 2.5% ضريبة تصرفات عقارية، و1% مقابل تصديق بنقابة المحامين وتستحق على المبالغ من 20000 جنيه فأكثر.

طرق سداد رسوم التسجيل بالشهر العقاري

وهناك عدة طرق لسداد الرسوم المستحقة تشمل السداد عن طريق الآتي:

الشيكات مقبولة الدفع.

السداد النقدي.

السداد عن طريق الحوالات البريدية.

ويتم تقديم خدمات التوثيق للمواطنين من خلال 481 مكتبا للتوثيق على مستوى الجمهورية، منها 90 مكتبا مميكنا بنظام الشباك الواحد و48 مكتبا بمكاتب البريد، إلى جانب 99 مكتبا مميكنا بالنظام القديم، فضلا عن 243 مكتبا يدويا، ومكتب واحد بالمراكز التكنولوجية.