 جامعة بنها تستعد للعام الدراسي الجديد بخطة مواجهة كورونا

عقد الدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، اليوم، اجتماعًا مع كافة القطاعات واللجان، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، ورؤساء اللجان المنبثقة من وحدة الأزمات والكوارث.

واشار "راجح" إلى أن لجنة مكافحة العدوى ستقوم بحملات توعية بالإنفلونزا الموسمية وفيروس كورنا المستجد بجميع كليات الجامعة في الأسبوع الثاني من الدراسة، بحيث يستفيد أكبر عدد ممكن من الطلاب.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قد أعلن في وقت سابق، خطة الطوارئ لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى وضع خطة للعمل بجدية منذ أول يوم بالدراسة، بجانب الانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وشدد "السعيد" على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات، مع إعداد خطة داخل جميع الكليات لاستقبال الطلاب الجدد، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة انتهاء الكليات من إعداد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية، ونشرها على البوابات الإلكترونية للكليات، لتوضيح الرؤية للطلاب قبل بدء الدراسة.