رئيس جامعة بنها يهنئ كلية الطب البيطري بتجديد الإعتماد الأكاديمي

قدم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، التهنئة للدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بمناسبة تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية.

وأعرب "السعيد"، عن سعادته بتجديد اعتماد كلية الطب البيطرى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدا أن جامعة بنها، حققت نتائج ملموسة في قطاع الجودة والاعتماد على مستوى الكليات.

من جانبه وجه الدكتور محمد غانم عميد الكلية الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والأمين العام ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم فى توفير كل الاحتياجات اللازمة لكلية الطب البيطرى لتجديد اعتمادها بعد أن استوفت كافة المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء.

يذكر أن كلية الطب البيطرى كانت أول كلية تحصل على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجامعة بنها وأيضا أول كلية تحصل علي تجديد الاعتماد.

قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ان تجديد الإعتماد لبيطري بنها يؤكد وصول الكلية إلى مستوى الجودة فى التعليم والبحث العلمي مشيرا ان الجامعة تشهد حاليا طفرة كبيرة في الاعتماد والجودة

أضاف ان الجامعة تحرص دائما على استكمال نظم الجودة واعتماد الكليات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث تم اعتماد 7 كليات بالجامعة، كما يجرى الإعداد في الفترة القادمة لتقدم المزيد من الكليات للاعتماد.

ووجه السعيد الشكر لخبراء مركز ضمان الجودة بالجامعة الذين قدموا الدعم الفنى للكلية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن تجديد إعتماد الطب البيطري يعد إضافة جديدة تضاف إلى رصيد جامعة بنها ويعد تكليلًا للجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الكلية وحرصهم على الحفاظ علي اعتماد الكلية.