مستشار الرئيس للصحة: "العزوة" بالعلم والتربية.. مش بالعدد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الكثير من الناس يفهم مصطلح "العزوة"، على أنه كثرة الأولاد على غير الحقيقة، فالعزوة ليست بالعدد، ولكن بالقدرة والمكانة والعلم وتعزيزهما وليس كثرة الأبناء، فأثناء ما كنا نحارب شلل الأطفال وننزل للشوارع وجدت أن هناك عمارات في مصر عدد أولاد السكان العمارة كاملة أقل من عدد أبناء بواب العمارة.

وشدد عوض تاج الدين، على أنه يجب أن نحسن خصائص السكان وتقليل الكثافة السكانية، ونرفع المؤشرات الصحية أكثرو من ذلك، فلدينا أمراض تخلصنا منها مثل البلهارسيا والملاريا والإلتهاب الكبدي والطفيليات المعوية، ونحاول السيطرة على الأمراض المزمنه مثل الضغط والسكر، ونسعي لتشخيص الأورام مبكرا لتحسين نتائج العلاج.

الأوقاف تطلق أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي

وانطلق مؤتمر وزارة الأوقاف، بمقر أكاديمية تدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، اليوم، في أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي، لمناقشة ثاني أكبر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب، وهي القضية السكانية، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية.

وكانت وزارة الأوقاف أكدت في بيان لها، أن منتدى الحوار يناقش موضوع تنظيم النسل، كضرورة واقعية؛ إذ تؤدي الزيادة المضطردة للسكان إلى مشكلات لا حصر لها، بما يعد أخطر تهديد لبرامج ومسيرة التنمية، ويتطلب تضافر كل أجهزة الدولة الدينية والثقافية والصحية والإعلامية والثقافية والتربوية؛ لبيان خطورتها، وأهمية عملية تنظيم النسل، وبيان ما يترتب على التأخر في ذلك من آثار لا تحتمل.

بالإضافة إلى بيان الرأي الديني بوضوح في مشروعية هذا التنظيم، التي ترقى في مثل ظروفنا الراهنة إلى درجة الوجوب، حفاظا على حق الطفل والأسرة والمجتمع والوطن وأهله في حياة كريمة، مشيرة إلى أن الندوة يحضرها ٦٠ إماما وواعظة، في لقاء حواري مفتوح؛ لمناقشة القضية من مختلف الجوانب.