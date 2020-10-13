النجار: تنظيم الإنجاب قضية قديمة وتكون وفقا لأحوال المجتمع

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن تنظيم النسل قضية قديمة، وقد تكلم عنها الإمام أبو حامد الغزالي وتكلم عن قضية الحق في الإنجاب.

وأضاف خلال أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي، بمقر أكاديمية الأوقاف، والذي يناقش القضية السكانية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية ووزير الصحة الأسبق، أن الإمام الغزالي وجد أن الآيات التي تحدثت عن ذلك أشارت إلى أنه حق من حقوق الإنسان، وانتهى إلى أنه إذا كان حق للإنسان فله أن يحدد وفقا لأحوال ومعطيات المجتمع وأن صاحب الحق يجب أن يكون كيسا في استعمال حقه".

وتابع النجار: "العلاقة بين الأب والابن، جعلها القرآن تبادلية"، والرسول قال: "رحم الله والدا أعان ولده على طاعته"، ومن ينجب أبناء ولا يستطع تربيتهم تربية سليمة وتوفير حياة كريمة لهم يكون قد ظلمهم وظلم مجتمعه، فكثرة النسل دون حساب عبء ثقيل تتحمل ثمنه الدول والمجتمعات وتظهر صوره في قلة الخدمات".

وتابع النجار: "تعامل البعض مع قضية تنظيم النسل بتبريرات سخيفة لإعاقة خطة الدولة لمواجهة هذه الزيادة بالإدعاء أن مواجهة الزيادة السكانية هي أجندات أجنبية، والبعض يقول الرزق على الله، وكل هذه أمور لابد من القضاء عليها بعد أن تم القضاء على مروجيها من جماعات العنف والتشدد والتطرف، وعلينا التعامل بجد وتحمل مسؤولية، فأكبر مشكلة تعوق تقدم هذا البلد هي الزيادة السكانية لذلك يجب أن نأخذ هذه المسألة مأخذ الجد".

وحذر الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، من الزيادة السكانية لافتا إلى أن الدراسات تشير إلى وجود طفل من كل 3 أطفال لديهم تقزم، ومن كل 10 مصريين على الأقل 3 لديهم أنيميا، ومن كل 5 مصريين 1 لديه سوء تغذية.

وأضاف توفيق: "كل ذلك نتيجة الحمل المتكرر دون مباعدة وهذا يؤثر على صحة الأطفال، والحصيلة وجود جيل لا يمكن استيعابه تعليميا وصحيا"، قائلاً: "التزاحم المنزلي في حد ذاته يؤدي إلى وجود الاضطراب النفسي والعدوانية والغضب وعدم الخصوصية لدى الأطفال والتي تستمر معه حتى الكبر".