محمود الليثي يعلن إصابته بفيروس كورونا.. "ادعو لزوجتي وأمي"

أعلن الفنان محمود الليثي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالاضافة إلى إصابة زوجته ووالدته.

وكتب "الليثي"، عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، "عندي كورونا بقالي أكتر من عشر أيام، وحالتي مستقرة الحمد لله".

وأضاف، "بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لأمي وزوجتي لأن حالتهم غير مستقرة، ومحتاجين دعاء، وأسف لو حد اتصل ومردتش".

وكان أخر ظهور له خلال حلقات برنامج "Snl بالعربي" في موسمه الجديد، وكانت ضيفة الحلقة هيفاء وهبي، وعلق الفنان محمود الليثي على ظهور الفنانة هيفاء وهبي في أول حلقات برنامج "Snl بالعربي" في موسمه الجديد، أمس السبت.

وكتب "الليثي" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "أنا عارف إني هكسر قلبك بالكلمة دي بس أنا آسف يا هيفا.. أنا مرتبط".

وتضررت هيفاء من انفجار لبنان، حيث أعلنت إصابة مديرة منزلها روبي في رأسها وعينيها، جراء انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت هيفاء، مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية ستوري بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، ادعو لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".

كما تضرر أيضا مسلسلها أسود فاتح، الذي كان من المقرر عرضه رمضان الماضي، لكن بسبب أزمة كورونا وتوقف الطيران، تم تأجيل المسلسل، قبل تأجيله مرة آخرى بسبب انفجار لبنان، بخلاف قضيتها مع مدير أعمالها محمد وزيري والذي اتهمته بالاستيلاء على أموالها.