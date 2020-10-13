جامعة سوهاج تنظم اللقاء التوعوي التعريفي بموازنة البرامج والأداء

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات اللقاء التوعوي التعريفي بموازنة البرامج والأداء، الذي نظمه مركز تطوير موازنة البرامج والأداء بالجامعة، اليوم، بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، عمداء الكليات ومديري الوحدات والإدارات المركزية.

وفي بداية اللقاء أكد الدكتور أحمد عزيز، علي أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها إحدى أدوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام ٢٠١٦ بهدف تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة الإنفاق الفعلي وفق الموارد المتاحة والأولويات المحددة التي يفرضها الواقع، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح أن موازنات البرامج والآداء تعد ترجمة حقيقة لبرنامج الحكومة الذي يستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة وسرعة ودقة الإنجاز، وكذلك تحسين الأداء الحكومي من خلال مراقبة فاعلية الأداء، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة حريصة علي مواكبة جهود الدولة لتعميم تطبيق موازنة البرامج والأداء، جنباَ إلى جنب مع موازنة الأبواب والبنود، حيث سيتم إعداد دليل مبسط عن موازنات البرامج ومؤشرات الأداء، وتنظيم عدة برامج تدريبية لتأهيل الكوادر بمختلف الإدارات والقطاعات، لتمكينهم من تطبيق الموازنات طبقاً للنهج الجديد لوزارتي المالية و التخطيط.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد سليمان، على ضرورة ربط الخطة الإستراتيجية للجامعة في الفترة من 2015 الى 2030، باستراتيجية الدولة وبرامج الأداء الصادرة عن وزارة التخطيط، بالإضافة إلى مشاركة مديري الإدارات وخلق حالة حوارية بين القطاعات للمخصصات المالية المقررة لكل منها، وذلك لتقليل الهدر في الموارد وتعظيم الاستفادة منها.

وقال المحاسب أشرف القاضي، أن عملية التحول إلى تلك الموازنة يجب أن يكون تدريجياً، مع مراعاة مراقبة التنفيذ وتحقيق المواءمة مع موازنة البنود، بما يضمن الحصول علي الجودة الشاملة في كافة الاتجاهات، وأيضاً يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي ترتكز علي ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.

كما قدم الدكتور أحمد الخطيب شرحاَ تفصيلياَ عن منظومة البرامج والأداء، حيث تحدث عن الهيكلة التنظيمية للبرامج، دورة الموازنة، الخطة الإستراتيجية والتنفيذية للجامعة، مميزات موازنات البرامج والأداء، والمصطلحات الفنية المرتبطة بتلك الموازنات، إلى جانب التعريف بمراحل إعداد البرامج و أنواعها، وأيضاً التحديات والصعوبات التي قد تواجه إدارة الجامعة، وأهمها نقص الكوادر البشرية المؤهلة عملياَ وفنياَ لتنفيذ المنظومة الجديدة، لافتاً في نهاية اللقاء إلى أنه في القريب العاجل سينظم المركز عدة لقاءات وندوات تعريفية مماثلة بكافة الكليات والإدارات بمقري الجامعة القديم والجديد، إضافة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لتأهيل العناصر البشرية بشكل جيد وملائم لإعداد الموازنات وفقاً للنهج الجديد وتوجيهات برنامج الحكومة.