عزيز: جامعة سوهاج تتولى وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ "التعليم الهجين"

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم ختام فاعليات ورشة عمل عن "التعليم الهجين" بعنوان "كيفية استخدام تطبيقات التواصل عن بُعد في التعليم"، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد عزيز خلال كلمته أن الجامعة تتولى وضع الآليات والضوابط اللازمة لتنفيذ نظام التعليم الهجين وفقًا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة، وخاصة أن الجامعة تشهد تطبيق هذا النظام لأول مرة، وهوالنظام الذي يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد لتيسير العملية التعليمية بعد أزمة "كورنا"، مما يؤدي إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعة، مضيفاً أنه من خلاله سيتم تطبيقً أساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية.

وقال عزيز إن المجلس الأعلى للجامعات أطلق نظام التعليم عن بعد والذي يتيح للطلاب التواجد ثلاثة أيام للكليات العملية ويومين للكليات النظرية وباقي الأيام دارسة عن بُعد.

واوضح الدكتور محمود ابو العز أن ورشة العمل استمرت علي مدار ٨ ايام وذلك في الفتره من ٤ إلي ١١اكتوبرالجاري، وتناولت بالشرح النظري والعملي برنامج “ويبيكس" الخاص بالتواصل عن بُعد، والذي يتم استخدامه حالياً في النظام التعليمي الجديد، موضحاً أن الورشة شملت تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على التطبيق الجديد نظرياً وعملياً على الحاسب الآلي الشخصي أو الهاتف المحمول.

وحضر الفعاليات الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود ابو العز مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية، والدكتور محمد ابو الحسن مدير وحدة التدريب، والدكتور محمد حشمت منسق التدريب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ عدة ورش فرعية لتدريب جميع أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالكليات المختلفة على كيفية تشغيل النظام، موزعين علي ايام التدريب المختلفة.