رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات المعسكر الدراسي التدريبي لطلاب التربية

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان "أوفيس 365 ومنصة التعليم عن بعد"، والتى جاءت ضمن فعاليات المعسكر الدراسي التدريبي الثاني، لطلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، والذي يحمل شعار "القوافل الرياضية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع".

وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى، بالحرم الجامعي القديمة، بحضور الدكتور محمد عبدالمحسن وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس المعسكر، الدكتور محمد كمال مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ويحاضر فيها المهندس علاء عاطف بشبكة المعلومات المركزية ومنسق الجامعة للمنصة الالكترونية.

وألقى رئيس الجامعة، كلمة حث فيها الطلاب على أهمية مواكبة التطور والتماشي مع ظاهرة التحول الرقمي وأن يصبح لكل طالب بريد إلكتروني مؤسسي يمكن من خلاله التواصل رسمياً مع إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وتسجيل الحضور والغياب.

وكذلك متابعة المحاضرات "أون لاين" من خلال المنصة التعليمية، والاستفادة من كل الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجامعة بالمجان عن طريق البريد الالكتروني المؤسسي، مؤكداً أن إدارة الجامعة تبذل ما بوسعها لتجهيز البنية التحتية الرقمية لتواكب ظاهرة التحول الرقمي عالمياً، كما تتيح الفرصة أمام جميع الطلاب لإستخدام المنصة التعليمية بيسر وكفاءة عالية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمحسن، أن فعاليات المعسكر التدريبي للفوج الثاني تستمر من 7 حتى 11 أكتوبر الجاري بمشاركة 250 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن الفوج الثالث والأخير سيبدأ أعماله في الفترة من 12 حتى 15 أكتوبر، مشيراً إلى أن فعاليات البرنامج التدريبي للمعسكر تشمل محاضرات عن الإسعافات الأولية، التعلم عن بعد، الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أن الندوة اعقبها جولة تفقدية بمتابعة حملات النظافة والتجميل، والتي يقوم بها طلاب المعسكر لعدد من المناطق بالجامعة منها نادي أعضاء هيئة التدريس وملاعب المدينة الجامعية للطالبات.