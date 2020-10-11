جامعة سوهاج تكرم 17 طالباً فازوا بمسابقة "نور البصيرة"

احتفلت جامعة سوهاج، عصر اليوم الأحد، بتكريم 17 طالباً وطالبة من الفائزين في مسابقة "نور البصيرة" لحفظ القرآن الكريم، تلاوةً وأحكاماً، حيث قام رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عزيز، بإهدائهم نسخ كاملة من المصحف بطريقة "برايل".

شارك في المسابقة متسابقون من فئات عمرية مختلفة من ذوي الإعاقة البصرية، على مستوى محافظة سوهاج، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عماد الصوينع، مدير مركز "نور البصيرة"، والدكتور عبد الله محمد يوسف، والدكتور خالد فؤاد محمد، من هيئة التحكيم بالمسابقة، ولفيف من ذوي الطلاب المشاركين في المسابقة.

في بداية الحفل، وجه رئيس الجامعة عبارات الشكر والتقدير لجميع المشاركين في المسابقة، مؤكداً أن الطلاب فاقدي البصر فئة مجتمعية منتجة، وقادرة على تأهيل نفسها بنفسها، مضيفاً أن إدارة الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لجميع الطلاب، كما توفر لهم الرعاية الكاملة، لتأهيلهم للمشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج المتميزة الخاصة بالمكفوفين.

وخلال التكريم، قدم رئيس الجامعة للفائزين في المسابقة نسخة من القرآن الكريم مكونة من 8 مجلدات فاخرة مكتوبة بطريقة "برايل"، الخاصة بذوي الإعاقة البصرية، لتعينهم على مواصلة الحفظ، وتدريب غيرهم من ذويهم.

ومن جانبه، وجه الدكتور "الصوينع" الشكر إلى رئيس الجامعة، لدعمة المستمر لجميع أنشطة وفعاليات مركز "نور البصيرة"، مشيراً إلى أن المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار على مستوى المحافظة من تلك الفئة، مضيفاً أن جميع المتسابقين حصلوا على شهادات تقدير، وبعضهم حصل على مكافآت مالية، تقديراً لتفانيهم في حفظ كتاب الله.

وشهد رئيس جامعة سوهاج، في شهر أغسطس الماضي، حفل تخريج أول دفعة من طلاب مركز "نور البصيرة" من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعددهم 10 طلاب، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور فتوح خليل، عميد كلية الآداب، والدكتور ابراهيم البرعي، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عماد الصوينع، مدير مركز نور البصيرة، والدكتورة سلمى عبد المنعم، نائب مدير المركز.