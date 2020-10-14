حظك اليوم الأربعاء 14-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج الحمل العديد من الصفات الجيدة، من أبرزها طيبة القلب وحسن الطباع، ونقاء القلوب كالأطفال مهما تقدم بهم العمر.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي الصحة، لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك ولا تهمل أي عارض ولا تبحث الأمور بعصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس بمواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لعلاقتك بالأحباب والأصحاب كي لا تخسر أشخاص يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة منال سلامة، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.