الطقس اليوم الأربعاء 14/10/2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الحالي، إذ إنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الطقس في مصر

وأشارت الهيئة إلى أنّ الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، كما تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تنشط أحيانا على مناطق من شمال الصعيد ، ويبقى التحذير من الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، على مناطق من القاهرة والوجه البحري، تكون كثيفة على وسط سيناء وبعض المناطق على السواحل الشمالية الشرقية.

ولفتت إلي حالة البحر المتوسط، حيث تكون خفيفة إلى معتدلة، ويكون ارتفاع الموج من متر إلى متر وربع المتر، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة من 1,75 متر إلى مترين وربع المتر، وتكون الرياح شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وطبقا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، فمن المتوقع أن يسود طقس حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ ساعة وذلك نهارا، أما ليلا فيسود طقس معتدل والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ ساعة.

وعن حالة البحر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج: 1 - 4 أقدام وذلك نهارا، أما ليلا فتكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة ويكون ارتفاع الموج: 1 - 3 أقدام.

الطقس في السعودية

وطبقا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التابعة للملكة العربية السعودية، فمن المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع تكون السحب الرعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها، في حين يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى خاصة على الأجزاء الساحلية.