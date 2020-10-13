الطقس اليوم الثلاثاء 13/10/2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الحالي، إذ إنّه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ويكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنّ الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، كما تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

ولفتت الهيئة إلى تأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

الطقس في الأردن

ووفقا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلا، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، فيسود طقس حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ ساعة نهارا، أما ليلا فيسود طقس معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ ساعة.

وبالنسبة لحالة البحر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 - 3 أقدام نهارا، أما ليلا فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 - 3 أقدام.