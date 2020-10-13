جامعة سوهاج تستقبل وفدي "الهيئة الهندسية والتعليم العالي"

استقبل الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وفدًا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والإدارة الهندسية لوزارة التعليم العالي، اليوم، لمعاينة موقع جامعة سوهاج الأهلية، المقرر إنشائها بالمقر الجديد للجامعة في مدينة سوهاج الجديدة.

وفي بداية كلمته، أكد رئيس الجامعة، أن إنشاء الجامعة الأهلية يعد إضافة كبيرة للمحافظة، وخاصة أنها غير هادفة للربح وتهتم بالتميز في التعليم والبحث العلمي وتدعمها الدولة، مضيفاً أنها البداية الحقيقية للتطوير وتجويد وتأهيل الطلاب لسوق العمل بعيداً عن التعليم النمطي، والتخلص من الضغط على الجامعات الأكثر كثافة وكذلك المساعدة على الابتكار.

وخلال الاجتماع، عرض رئيس الجامعة، فيلمًا تسجيليًا عن جامعة سوهاج الجديدة ومقر الجامعة الأهلية المقامة علي مساحه ٦٠ فدان، والتي من المقترح أن تضم عدد من الكليات وهي الهندسة والبترول، الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى كليات طب الفم والأسنان، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية الفنون والإعلام الرقمي واللغات.

يذكر أن رئيس جامعة سوهاج، افتتح أمس، فعاليات الويبينار الذي نظمته وكالة كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنميه البيئه تحت عنوان "العودة إلى الجامعة في ظل الكورونا" “Back to University in COVID 19 era” وذلك عبر تقنية ال Webex. بحضور الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور اسامه رشاد الشريف وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنمية البيئه، الدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوي.