طب بشري سوهاج تحتفل باستقبال طلابها الجدد

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، حفل استقبال الطلاب الجدد، الذي نظمته كلية الطب البشري، اليوم، بحضور الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونخبة من رؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي بداية كلمته، رحب رئيس الجامعة بالطلاب الجدد، ووجه لهم التهنئة لتفوقهم والتحاقهم بالكلية وأيضاً لأولياء الأمور الذين كافحوا من أجل هذا اليوم، وقال إن كلية الطب البشري بسوهاج من الكليات العريقة التي تتميز بمكانه علمية مرموقة، فهي تمتلك قوة بشرية علي قدر عالي من التميز والكفاءة علي المستوي الاقليمي والعالمي.

وقال "عزيز" إن كلية الطب تستقبل هذا العام ٧٢٥ طالبًا وطالبة سيطبق عليهم البرنامج التعليمي الجديد المكون من خمس سنوات وسنتين تدريب امتياز.

وأكد أن إدارة الجامعة حريصة علي توفير كافة الاحتياجات والامكانيات اللازمة لنجاح العملية التعليمية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ علي صحة ابنائها الطلاب وجميع منسوبيها.

وقال الدكتور حسان النعمانى أن مهنة الطب تعتبر من أقدم واسمي المهن التي عرفتها البشرية، فيجب علي طالب كلية الطب ان يتحلي بالعلم والعمل والاخلاق، فمهنة الطب في المقام الاول هي مهنة انسانية تسعي في المقام الاول الي الحفاظ علي حياة الانسان.

كما وجه "النعماني" شكره لادارة الجامعة وجميع منسوبي الكلية لتكاتفهم من أجل نجاح الكلية في الحصول علي تحديد الاعتماد الاكاديمي، مؤكداً بذل كل الجهد لتوفير أحدث وأرقي نظم التعليم الطبي.

كما رحب الدكتور صلاح رشدي، في كلمته بالطلاب الجدد، وأكد على ضرورة الالتزام والمشاركة في الأنشطة الطلابية لتنمية المهارات واكتساب الخبرات، إلى جانب أهمية دعم التواصل الالكتروني لتنفيذ الأنشطة التعليمية، متمنياً لهم التفوق وتحقيق النجاح.

جدير بالذكر أن حفل استقبال الطلاب تضمن عددًا من الفقرات الفنية، وعرض الأنشطة الطلابية التي تم تنفيذها العام الماضي، كما أشرف علي تنفيذ هذا الحفل إدارة رعاية الشباب من خلال لجان اتحاد طلاب الكلية.