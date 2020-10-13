مؤتمر المحاصيل بجامعة الأزهر يناقش دراسات تحسن الإنتاج وترشيد الموارد

أكد الدكتور جمال عبدالحي، عميد كلية الزراعة الأسبق، والمشرف على لجنة تنظيم مؤتمر جامعة الأزهر لعلوم المحاصيل، أن المؤتمر يتزامن مع الذكرى الخمسين لإنشاء الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل، ويؤكد على حسن العلاقات بين القسم والمراكز البحثية، حيث يضم نخبة من أساتذة الجامعات المصرية وعدد من رؤساء المراكز البحثية ومعاهد المحاصيل.

وأشار "عبدالحي" إلى أنه يهدف إلى عرض البحوث والدراسات التي تعمل على تحسين إنتاج المحاصيل الحقلية والآفاق التنموية في استغلال الأراضي الجديدة وترشيد استخدام الموارد ومدخلات الإنتاج، وكذا استخدام التقنيات الحديثة في مجال استنباط وتحسين الأصناف المختلفة للمحاصيل التي تتحمل الإجهادات الطارئة والمستديمة.

ويناقش المؤتمر استخدام الطرق الحديثة في تصميم وتحليل تجارب المحاصيل ويتضمن عدة محاور أهمها إنتاج وفسيولوجيا المحاصيل الحقلية، وتربية وتحسين المحاصيل الحقلية، وتكنولوجيا المحاصيل الحقلية، وتصميم وتحليل التجارب الزراعية والبيولوجية، وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في تربية المحاصيل، وترشيد استخدام الموارد ودوره في إنتاج المحاصيل، والإجهادات الطارئة والمستديمة وتأثيرها على إنتاج المحاصيل الحقلية.

ويقام المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين عويضة مؤسس قسم المحاصيل ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، والدكتور سعد أبوخضرة رئيس الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل، والدكتور حمداوي حمدان عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

وافتتح اليوم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، المؤتمر الدولي السادس عشر لعلوم المحاصيل، الذي يعقده قسم المحاصيل بكلية الزراعة بالجامعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل تحت عنوان: "التحديات المستقبلية في إنتاج المحاصيل الحقلية وعلاقتها بالتنمية المستدامة"، مؤكدًا: "أن التنمية المستدامة هي مشروع العصر؛ ولهذا خطت فيه الجامعة خطوات جادة؛ حتى لا يقتصر الخريج على دراسته، وعقدنا بروتوكولات تعاون مع الجامعات والوزارت في ريادة الأعمال؛ فأنشأنا حاضنات في الهندسة والعلوم، وصار لدينا ناد لريادة الأعمال، وشارك طلابنا في المسابقات العالمية؛ فكان لهم السبق في الحصول على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة إيناكتس من خلال مشروع عملي؛ للإفادة من قشر الجمبري بإحدى قرى محافظة الفيوم، والذي أسهم في تحويل 800 أسرة من البطالة للإنتاج، وأعاد الطلاب المتسربين من التعليم"، موجهًا الشكر للقسم؛ لانفتاحه وتعاونه مع جمعية علوم المحاصيل، ووزارة الزراعة، وجمعه للمختصين كافة في هذا المجال.

يذكر أن المؤتمر يعقده قسم المحاصيل بزراعة الأزهر بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل بعنوان "التحديات المستقبلية في إنتاج المحاصيل الحقلية وعلاقتها بالتنمية المستدامة"، في الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر، بحضور عدد من الأساتذة ورؤساء المراكز البحثية.