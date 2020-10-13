جامعة المنيا: منصات إلكترونية للمقررات ومحاضرات مسجلة وتفاعلية

انتهت جامعة المنيا من الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، إذ اتخذت كافة الإجراءات والآليات اللازمة التي تحفظ الجميع، وهيأت المناخ الجامعي الذي يُتيح للطلاب التعامل الأمثل مع نظام التعليم الهجين والتعليم عن بعد، وتوظيفهما بالشكل المُلائم الذي يضمن تحقيق أقصي درجات النجاح بالعملية التعليمية.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة ملتزمة بتنفيذ استراتيجيات ومخرجات سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، فيما بعد أزمة فيروس كورونا المُستجد، من حيث اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق نمط التعليم الهجين، الذي يجمع بين التعليم المباشر وجهاً لوجه، والتعليم عن بعد عبر الانترنت، وذلك بالارتقاء ببنيتها التحتية المعلوماتية والتكنولوجية، والتوجه نحو التحول الرقمي، والمضي قدماً نحو تهيئة الجامعة للتحول لتكنولوجيا الجيل الرابع التي تعتمد على مفهوم الجامعات الذكية، مشيراً إلى أن الجامعة أعدت منصات إلكترونية للمقررات والجداول الدراسية كطريقة فاعلة لتوفير المحتوى العلمي للمحاضرات المسجلة والتفاعلية، إلى جانب تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق التباعد، وذلك بتناوب وتقسيم حضور الطلاب على أيام الأسبوع تبعاً لطبيعة الدراسة بالكليات النظرية والعملية.

أكد "عبدالنبي" أن الجامعة أعدت خطة إجرائية احترازية متكاملة للتعامل داخل الحرم الجامعي يلتزم الطالب بتنفيذها من بداية دخوله بالبوابات الرئيسية، وحتى مغادرته الحرم الجامعي وكذلك بالمدن الجامعية، وخلال التعامل مع العاملين بالمكاتب الإدارية، والتحرك في ضوء هذه الخطة الوقائية والاحترازية في التعامل الأمثل لمواجهة الأزمات في حالة ظهور أي بؤر فيروسية ومحاصرتها.

لفت رئيس الجامعة إلى أن الجامعة أتاحت هذا العام العديد من الخدمات الالكترونية لأبنائها الطلاب، وذلك من خلال موقع الجامعة ومواقع الكليات، شملت: إعلان الجداول الدراسية وجداول الامتحانات فور اعتمادها من الكليات، وكذلك بوابة المقررات الالكترونية التي تتيحها الجامعة للكليات، وخدمات التحصيل الإلكتروني لجميع الخدمات الطلابية، كما قدمت الجامعة لطلابها هذا العام "تطبيق جامعة المنيا" للهواتف الذكية يتيح استخدام جميع هذه الخدمات، مضيفًا أن الجامعة وفرت حسابا لكل طالب على نطاق الجامعة، كما ستهديه الجامعة بريدًا إلكترونيًا مجانيًا الذي يعتبر بمثابة البطاقة الشخصية الإلكترونية للطالب الجامعي.

أشار الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب نفذت عدة مبادرات منها "احمي نفسك .. احمي وطنك"، للتوعية ضد مخاطر انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، "اعرف جامعتك"، التي بدأت فعالياتها خلال إجراءات الكشف الطبي علي الطلاب الجدد، وتستمر أعمالها بمكاتب الاستعلامات علي بوابات الجامعة وبالكليات لتعريف الطلاب بكلياتهم وتوزيع استمارات تعارف على الطلاب للتعرف على مواهبهم والأنشطة التي يرغبون المشاركة فيها، بالإضافة إلى إعداد معسكرات خدمة عامة بالكليات، وذلك بدهان البلدوزرات وتعليق الأعلام، وأعمال التطهير والنظافة بالموقع العام، والتزيين والتلوين على أسوار كليات الجامعة، ووضع علامات ارشادية للطلاب، وتوعيتهم بتحقيق إجراءات التباعد داخل المدرجات؛ لتحقيق مظهر جمالي مبهج داخل أروقة الجامعة.

هذا بالإضافة إلى قيام فريق طلاب من أجل مصر بعقد مجموعة من الدورات التدريبية، وورش العمل لطلاب الكليات للتعريف بالتعليم الهجين، إلى جانب إعداد دليل إرشادي للطالب الجامعي يمده بجميع البيانات والإرشادات لطبيعة الحياة الجامعية الجديدة، حيث سيتم توزيعه بمكاتب الاستقبال اعتباراً من اليوم الأول للدراسة بالجامعة.