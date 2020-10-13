 تخفيض أسعار تقنين أملاك الدولة بقرى الجيزة بنسبة 50 % 

أعلنت محافظة الجيزة، عن تخفيض أسعار أراضي أملاك الدولة للمتقدمين بطلبات تقنين بنسبة 50 % للأراضي الواقعة بنطاق القرى والمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في تصريح له، اليوم، إن القرار يسري على الأراضي الكائنة بالقرى، شريطة أن يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وإن كان جزءاً منه مستغلًا في نشاط تجارى بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2، وأضاف أنه حال تجاوز البناء للمساحة المقررة يتم حساب المساحة الزائدة بالأسعار السابقة دون تخفيض.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ الاجتماع الأسبوعى للجنة البت فى طلبات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة، وأكد المحافظ أن القرار جاء من منطلق تحقيق الاستقرار ورفع العبء عم كاهل المواطنين.