محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي ضرورة مراعاة النسق الحضاري والمظهر الجمالي كشرط اساسي لمنح تراخيص وضع الاعلانات للشركات بالطرق والمحاور خلال الفترة المقبلة.

وشدد المحافظ على ضرورة أن تكون الاعلانات بانماط موحدة ومنظمة واعادة تخطيط اماكن الاعلانات التي لا تنطبق عليها تلك المعايير لتتماشي مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال ترأسه إجتماع اللجنة العليا للإعلانات لمتابعة الوضع الحالي شركات الاعلان المتعاقدة مع المحافظة ومدي التزامها بالمعايير الموضوعة وموقف تحصيل المستحقات المالية ومديونيات الشركات .

وخلال اللقاء منح المحافظ مهلة حتي نهاية الشهر الجاري لمديري إدارات الإعلانات لتحصيل كافة المديونيات المستحقة علي الشركات الإعلانية وفي حال عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع رفع وإزاله الرساله الإعلانية.

وأكد عدم السماح بالتراخي في تحصيل مستحقات الدولة وإحالة الموظفين المتقاعسين للتحقيق، مشيرا بأن العائد المادي من الاعلانات يتم استخدامه في أعمال رفع كفاءة الطرق ودعم منظومة النظافة.

ووجه راشد بالاستعانة بمختصين في مجال الاعلانات و التنسيق الحضاري لوضع رؤية موحدة يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بالمحافظة على أن يتم البدء بالمحاور المرورية الجاري تطويرها كنماذج يتم التطبيق عليها ومنها شوارع النيل والسودان ومحي الدين، لافتا بأن تنسيق وتنظيم شكل الإعلانات يساهم في تحسين الرؤية البصرية للمواطن المتلقي للرسالة الإعلانية وهو ما يحقق الغرض المرجو من الإعلان.

الاجتماع الذي ترأسه المحافظ، جاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء ومديري إدارات الإعلانات.