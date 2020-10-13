الداخلية تكشف حقيقة فيديوهات تعرض طالبة بالمنوفية لمحاولة اختطاف

نشرت إحدى السيدات -مقيمة بمركز السادات بالمنوفية- عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشورا تضمن غياب كريمتها "سن 15- طالبة"، وعدم عودتها من أحد الدروس الخاصة.

وأعقب ذلك، تداول منشور عبر الصفحة الشخصية الخاصة بشقيقة المتغيبة يتضمن عودتها، وتعرضها لمحاولة اختطاف من سيدة عجوز مجهولة عن طريق تخديرها، وأنها عادت ممزقة الملابس دون حقيبتها وهاتفها المحمول.

بالفحص وباستدعاء والدة الفتاة وسؤالها، قررت بتغيب كريمتها، وعودتها عقب ذلك، كما أقرت بقيام شقيقة المتغيبة بنشر المنشور المشار إليه.

بسؤال المتغيبة، نفت تعرضها لثمة مكروه، وأنها طوال فترة تغيبها كانت رفقة أصدقائها بالشارع، وعقب عودتها للمنزل، اختلقت واقعة تعرضها للتخدير من سيدة عجوز، خوفا من أهليتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.