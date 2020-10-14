اشتعال المنافسة في دائرة مصر الجديدة بين 45 مستقلا و9 حزبيين و10 نساء

بعد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بالبلاد بواقع 143 دائرة، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة، لـ مجلس النواب، قسمت محافظة القاهرة إلى 19 دائرة، حصلت الدائرة السادسة بها التي تضم "مصر الجديدة ومدينة نصر"، على الاهتمام الأكبر بين المرشحين، ليتنافس فيها 54 مرشحا فرديا، لحصد 3 مقاعد فقط بالمجلس.

"مصر الجديدة ومدينة نصر" ثاني أكبر الدوائر في عدد المرشحين الفرديين

تأتي دائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، في المرتبة الثانية لأكبر عدد من المرشحين الفرديين، بمحافظة القاهرة، حيث سبقتها دائرة "حلوان" بـ57 مرشحا، بينما الأقل كانت دائرة الخليفة التي يتنافس فيها 9 مرشحين فرديين فقط.

وتكتسب "السادسة"، اهتماما من نوع خاص، فهي معروفة بسباقها الصاخب ولكن على نار هادئة هذه المرة، كون مصر الجديدة هي دائرة الرؤساء، حيث أدلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والرئيس المؤقت عدلي منصور في مدرسة مصر الجديدة النموذجية بنات، ذات التراث الأثري الملكي، وهي نفس اللجنة الانتخابية التي يدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته فيها، بعد تم تغيير اسمها إلى مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميره النموذجية بنات.

ومن بين المرشحين الـ54 على النظام الفردي، 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، وهم محمد مصطفى السلاب، واللواء تامر الشهاوي، واللواء حمدي بخيت، والدكتور مدحت الشريف.

54 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد.. منهم 4 نواب حاليين و9 حزبيين

كما تشهد الدائرة منافسة شرسة بين المرشحين المستقليين، والبالغ عددهم 45 مرشحا، أبرزهم اللواء تامر الشهاوى، واللواء حمدى بخيت، ومدحت الشريف، فضلا عن سمر فرج فودة، وطارق شكرى واللواء باسم فكري، والدكتور بدر الدين نورى خطاب، وطارق محجوب، وثروت بطرس، ومحمد الهوارى، ومحمد البكري.

بينما يوجد بين المرشحين الفرديين 9 فقط، ينتمون إلى الأحزاب السياسية، وهم محمد مصطفى السلاب وعمرو السنباطى أعضاء حزب "مستقبل وطن"، والدكتور ماهر الجمال وشريف عوني أعضاء حزب "حماة الوطن"، وطارق عبدالعزيز والدكتور يحيى كرامة أعضاء حزب "أبناء مصر"، والدكتور مدحت خفاجي عضو حزب "الوفد الجديد"، فضلا عن إسلام الغزولي عضو حزب "المصريين الأحرار"، ووائل حنفي عضو حزب "العربي للعدالة والمساواة".

10 نساء فقط، ينافسن 44 رجلا، أيضا في المرشحين الفرديين بدائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، حيث إن جميعهن مستقلين، وهن: " ليلى مقلد، ومنار سعيد، وهالة أمين، وسمر فرج فودة، وريهام خيرت، وعائشة غنيمي، ودعاء عبدالعزيز عبد ربه، وأميرة همام، والدكتورة مها سليم، ودعاء غانم".

خطوات أمام المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

ومن المقرر أن تنطلق الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020 يوم 19 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، ليبدأ بعد ذلك الصمت الانتخابي، قبل أن تنطلق الانتخابات بالخارج، في 4، و5، و6 نوفمبر، وبالداخل في 7، 8 نوفمبر المقبل.

ويتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية في 15 نوفمبر المقبل، وفي حالة الإعادة، تجرى الدعاية الانتخابية يوم 15 نوفمبر وحتى يوم 2 ديسمبر، ثم تبدأ الإعادة بانتخابات للمرحلة الثانية، بالخارج في 5، 6، 7نوفمبر، وبالداخل في 7، و8 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للبرلمان بأكمله في 14 ديسمبر 2020.