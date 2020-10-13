وزيرة الصحة: نستبعد الغلق الكامل في الموجة الثانية لكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة خلال خطتها للموجة الثانية لفيروس كورونا تستبعد فيها الغلق الكامل.

وتابعت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط أن الوزارة ستكتفي بالغلق الجزئي في الأماكن أو المناطق التي سيتم في زيادة أعداد الإصابات بشكل مبالغ.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مد يد العون لكل دول العالم في جائحة فيروس كورونا وغيرها من الأزمات بداية من توجيهاته لزيارة الصين وإيطاليا وغيرها من الدول، وكذلك إرسال المساعدات إلى دولة لبنان في انفجار مرفأ لبنان وسيول السودان.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رسالة لأولياء الأمور تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، وقالت الوزيرة إنه لابد من الاهتمام بالنظافة الشخصية وارتداء الكمامات والتطعيمات في مواعيدها.

وتابعت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمنظمة الصحة العالمية، أن العاملين بالمدارس تم تدريبهم للتعامل مع الطلاب وأزمة فيروس كورونا، لافتة إلى تدشين الحملات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعية لرفع درجة الوعي للطلاب وأولياء الأمور.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مستشفيات وزارة الصحة مستعدة لموسم الشتاء لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه تم تطوير وتأهيل 45 مستشفى صدر وحميات، ووجود 600 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية مستعدة للموجة الثانية، ومازالنا نجدد وتطوير وتدريب الأطقم على بروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وتابعت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد بالمنظمة أن نجاح مكافحة فيروس كورونا ليس إدارة وزارة الصحة فقط وإنما إدارة الدولة مجتمعة وتبنى القيادة السياسية لهذا الملف، مضيفة أن مصر مستعدة بكل مستشفيات الصحة والجامعة والقوات المسلحة والقطاع المدني والأهلي لمكافحة فيروس كورونا.

شارك في المؤتمر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.