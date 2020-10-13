"المؤتمر الدولي للمحاصيل": القطاع الزراعي يساهم بـ١٤٪ من الدخل القومي

قال الدكتور حمداوي حمدان عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر خلال كلمته بالمؤتمر الدولي لعلوم المحاصيل الذي تنظمه الجامعة، إن الكلية تبذل جهوداً كبيرة بفضل تعاون الأساتذة بها لإخراج جيل يتواكب مع سوق العمل، حيث يساهم القطاع الزراعي في مصر بنسبة ١٤٪ من الدخل القومي، لافتاً إلى أن المحاصيل الحقلية احتلت المراكز الأولى في ذلك، وأن قيمة الواردات الزراعية تمثل ٤٠٪ من الواردات المصرية موضحاً أن هناك معوقات تواجه المحاصيل كنسب الفاقد في القمح والأرز، فضلا عن التغيرات المناخية الأمر الذي يتطلب تطوير محاصيل تتوافق مع المناخ.

وأكد الدكتور محمد علي رزق مقررعام المؤتمر ورئيس قسم المحاصيل الأسبق أن الزراعة هي أساس التنمية وتقدم الشعوب مرهون بها، وأن هذا المؤتمر يهدف إلى عرض البحوث والدراسات التي تعمل على تحسين إنتاج المحاصيل الحقلية والآفاق التنموية في استغلال الأراضي الجديدة، وترشيد استخدام الموارد ومدخلات الإنتاج وكذا استخدام التقنيات الحديثة في مجال استنباط وتحسين الأصناف المختلفة للمحاصيل التي تتحمل الإجهادات الطارئة والمستديمة واستخدام الطرق الحديثة في تصميم وتحليل تجارب المحاصيل مشيرا إلى أن الدكتور حسين عويضة له الفضل في تأسيس هذا القسم الذي يعد المؤتمر ثمرة من ثماره.

يذكر أن المؤتمر يعقده قسم المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة الأزهر بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل بعنوان التحديات المستقبلية في إنتاج المحاصيل الحقلية وعلاقتها بالتنمية المستدامة في الفترة من ١٣ إلى ١٤ أكتوبر، بحضور عدد من الأساتذة ورؤساء المراكز البحثية.

وافتتح اليوم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، المؤتمر الدولي السادس عشر لعلوم المحاصيل، الذي يعقده قسم المحاصيل بكلية الزراعة بالجامعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل تحت عنوان: "التحديات المستقبلية في إنتاج المحاصيل الحقلية وعلاقتها بالتنمية المستدامة"، مؤكدًا: "أن التنمية المستدامة هي مشروع العصر؛ ولهذا خطت فيه الجامعة خطوات جادة؛ حتى لا يقتصر الخريج على دراسته، وعقدنا بروتوكولات تعاون مع الجامعات والوزارات في ريادة الأعمال؛ فأنشأنا حاضنات في الهندسة والعلوم، وصار لدينا ناد لريادة الأعمال، وشارك طلابنا في المسابقات العالمية؛ فكان لهم السبق في الحصول على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة إيناكتس من خلال مشروع عملي؛ للإفادة من قشر الجمبري بإحدى قرى محافظة الفيوم، والذي أسهم في تحويل ٨٠٠ أسرة من البطالة للإنتاج، وأعاد الطلاب المتسربين من التعليم"، موجهًا الشكر للقسم؛ لانفتاحه وتعاونه مع جمعية علوم المحاصيل، ووزارة الزراعة، وجمعه للمختصين كافة في هذا المجال.

يذكر أن المؤتمر يعقده قسم المحاصيل بزراعة الأزهر بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم المحاصيل بعنوان التحديات المستقبلية في إنتاج المحاصيل الحقلية وعلاقتها بالتنمية المستدامة في الفترة من ١٣ إلى ١٤ أكتوبر، بحضور عدد من الأساتذة ورؤساء المراكز البحثية.