الإنجليزي سام هازلدين يصل إلى القاهرة للمشاركة في "كيرة والجن"

وصل الفنان الإنجليزي سام هازلدين إلي القاهرة قادمًا من لندن، استعدادًا لتصوير أولى مشاهده في فيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، وبطولة النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.

وعلمت "الوطن" أن هازلدين يظهر كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، حيث جاء اختياره لاحتياج الفيلم إلي ممثل أجنبي، خاصة وأن الأحداث تدور حول الاحتلال الإنجليزي لمصر.

وفي السياق ذاته، يواصل عز وكريم عبدالعزيز تصوير مشاهدهما في الفيلم بمحافظة الإسماعيلية، ومن المقرر انتهائهما من التصوير هناك خلال أيام، حيث سينتقلان إلى موقع تصوير آخر لم يتحدد بعد.

وكان مصدر من أسرة الفيلم قد نفى ما تردد بشأن تفاوض منصة "Netflix"، على شراء حقوق عرض الفيلم قبل عرضه سينمائيًا، موضحا لـ"الوطن" أن التكلفة الإنتاجية للفيلم تتخطى الـ60 مليون جنيه، ما يجعل إجراء بيعه للمنصات صعبًا للغاية، لأن قيمة البيع لن تغطي قيمة هذه التكلفة، مضيفًا أن الفيلم من المقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.

ومن جانبه، قال عز في تصريحات خاصة، إنّ أحداث الفيلم تتناول تأثير الاستعمار الإنجليزي في مصر، خلال الفترة من 1906 حتى 1920، مضيفا أنّه سعيد بتعاونه مع النجم كريم عبدالعزيز، ويعتبر نفسه واحدا من جمهوره، بحسب قوله.

ويشارك في بطولة "كيرة والجن" هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، عارفة عبدالرسول، محمد عبدالعظيم وكوكبة من النجوم، وهو مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

ويعد الفيلم المرتقب عرضه مع موسم 2021، التعاون الخامس بين الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد، حيث سبقها أفلام "الفيل الأزرق" بجزأيه الأول والتاني، و"الأصليين"، و"تراب الماس".