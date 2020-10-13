الجندي: التشكيك في الإنجازات من تصرفات السفهاء

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من حملات التشكيك في إنجازات الدولة من قبل أطراف معادية بالخارج، مضيفًا: "أي شخص يتطاول ويهين ويسيء لبلدك أو رئيسك أو علمها أو شعبها يبقى بيتطاول عليك أنت شخصيًا".

واستشهد الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".

وتابع: "الله عز وجل لم يجعل القضية دينية فقط بل قضية وطن.. فطالما لم يفعلوا هذين الاثنتين وهما القتال في الدين وإجبارنا على الخروج من الديار فهم حبايبنا.. أما إذا فعلوهما بالإضافة إلى الإظهار وهم الموالاة للأعداء فوجب علينا قتالهم.

وأكمل: "جماعات الشر يفعلون الثلاثة سويًا حيث يحرضون ويتطاولون ويسفهون على جيشنا ورئيسنا وجميع مؤسساتنا"، لافتًا إلى أن الحياد في قضايا الوطن خيانة له، مواصلًا: "مجموعة منتصف العصا أكبر خونة ممكن يدمروا البلد لمواقفهم الرمادية ولا ينتفع بهم في قضية.

وتابع: "مهما أوذيت يجب الدفاع على بلدك ومؤسساتها.. مهما شتمت لأنك تتعامل مع كائن شديد الغباء لن يفهم حتى لو متحدثه النبي"، مستطردًا: "القرآن الكريم وصف الذين أنكروا تغيير قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى البيت الحرام بالسفهاء رغم أنه وحي من عند الله لا يقبل التشكيك.. فما حال من يشكك في الإنجازات خلال هذه الأيام".