بحضور السفير الألماني محافظ أسيوط يتفقد معدات برنامج إدارة المخلفات

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اصطفاف معدات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، اليوم، بموقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة نزلة عبداللاه، في حضور الدكتور "سيريل نون" سفير ألمانيا بالقاهرة، والسفير "كريستين برجير" رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتور أحمد فاروق البري، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

ووضع المحافظ حجر أساس المحطة الوسيطة "الانتقالية" بقرية دشلوط بمركز ديروط، كما شارك في زراعة بعض الأشجار ضمن فعاليات مبادرة "اتحضر للأخضر" تفعيلًا لجهود الدولة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والنهوض بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

وأكد المحافظ على جهود الدولة في حل مشكلة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والنهوض بمنظومة النظافة والحفاظ علي البيئة ودمجها في خطط التنمية المستدامة لافتًا إلى أن المحافظة حققت تقدمًا واضحًا في تطوير منظومة النظافة بالمدن والمراكز والأحياء من خلال تزويد الأحياء والمراكز بأحدث المعدات لتحسين منظومة النظافة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور نور الدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة وحسام صلاح مدير عام جهاز شئون البيئة والدكتور حازم صلاح المدير التنفيذي للبرنامج إلى جانب وفد من شركاء التنمية من ممثلي الاتحاد الأوروبي EU وبنك التعمير الألمانى KFW ووكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ وهيئة المعونة السويسرية SECO والوفد المرافق لهم من ممثلي البرنامج الوطني وجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة.