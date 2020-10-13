محافظ أسيوط والسفير الألماني يتفقدان مشروع القناطر الجديدة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، اليوم، برفقة الدكتور سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة والسفير كريستين برجير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وتفقد المحافظ ومرافقوه عددا من أقسام المشروع وغرفة التحكم والمراقبة ثم تفقد الأهوسة الملاحية والبوابات فضلاً عن المحطة الكهرومائية واستمعوا إلى شرح عن أهمية المحطة ومراحل التشغيل ومكوناتها وغرفة التحكم الرئيسية بها.

وأكد المحافظ اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد عبر إنشاء العديد من المشروعات التنموية في القطاعات الخدمية المختلفة لافتاً إلى مشاركة الحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني مع الحكومة المصرية في إنشاء أكبرمشروع مائي على نهر النيل بتكلفة إجمالية وصلت إلى 6.5 مليار جنيه على مدار 6 سنوات، بعد مرور أكثر من 100 عام على إنشاء القناطر القديمة ليكون بديلاً لها.

ولفت إلى أن المشروع يخدم الزراعة والري في 5 محافظات (أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة) ويستفيد منه 24 مليون مواطن عن طريق تحسين الري في زمام إقليم مصر الوسطى الواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية بمساحة 1,65 مليون فدان بنسبة 20% من مساحة الأرض المزروعة في مصر بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة صديقة للبيئة من خلال محطة توليد كهرومائية مكونة من 4 توربينات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرة 32 ميجاوات وجهد 66 ألف وات يتم دفعها على الشبكة الموحدة داعياً لمزيد من التعاون والمشاركة في تنمية محافظات الصعيد في القطاعات الخدمية المختلفة.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع المائي العملاق يتضمن محورا مروريا جديدا بإنشاء كوبري حمولة 70 طنا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل بعرض 19 مترًا ومكون من 4 حارات و2 ممر مشاة وأيضاً توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم في التصرفات والمناسيب و4 مراسي للسفن لخدمة السياحة النيلية لوضع محافظة أسيوط على خريطة السياحة النيلية و8 بوابات للقنطرة "المفيضين الشرقي والغربي" بعرض 17 مترًا للفتحة الواحدة وزنة البوابة الواحدة 80 طنا، فضلاً عن مساهمته في توليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة .