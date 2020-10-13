"تقصير وإهمال وغياب".. إحالة 342 موظفا بالدقهلية للتحقيق

شنت محافظة الدقهلية حملة موسعة اليوم بالتنسيق مع فرع هيئة الرقابة الإدارية أسفرت عن إحالة 342 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والاجتماعية والمدارس، للتحقيق بسبب التقصير والإهمال والتغيب عن العمل.

وكشف تقرير صادر عن ديوان عام المحافظة بشأن نتائج الحملة، تغيب 165 من العاملين بمركز دكرنس في كافة المواقع، ورصد 6 أجهزة معطلة بمستشفى دكرنس العام والوحدة الصحية بقرية أشمون الرمان و4 سيارات حكومية معطلة بالحملة الميكانيكية، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأنها وإحالة المقصرين للتحقيق في الشئون القانونية.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمركز ومدينة دكرنس بالتنسيق المسبق مع اللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة بالدقهلية، رافقه خلالها نائبه، هيثم الشيخ، ومنال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة، واستمرت أعمال فرق المرور والتفتيش الميداني بالحملة على الوحدات الصحية والمحلات والمنشآت الغذائية والمخابز والأسواق والمنشآت الاجتماعية والتعليمية والوحدات المحلية على مدار اليوم بنطاق مركز ومدينة دكرنس.

وبحسب بيان المحافظة، ففي قطاع التعليم، جرى المرور على 29 مدرسة وإحالة 11 من العاملين بالمدارس للإهمال والتقصير في العمل، وتم تلافي ملاحظات بعدد 9 مدارس، وغلق 7 سنتر تعليمي.

وأسفرت حملات المرور والتفتيش عن ضبط العديد من المخالفات، في القطاعات المختلفة شملت تحرير 133 من المحاضر لمخالفات متنوعة، كما تم إعدام 392 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذا غلق 66 منشآت غذائية وطبية واجتماعية غير مرخصة وبها مخالفات جسيمة وإحالة 342 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والاجتماعية والمدارس للتحقيق بسبب التقصير والإهمال والغياب عن العمل.

وفي قطاع الصحة، أسفرت الحملة عن غلق 6 منشآت طبية خاصة لجسامة المخالفات وعدم وجود تراخيص، وغلق 30 منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وعدم وجود تراخيص، وإعدام 350 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في الخواص، وتحرير 50 محضرًا لمنشآت غذائية لنقص الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية.

وفي قطاع الطب البيطري ، تم المرور على الأسواق والمحلات التجارية والجزارة وبيع اللحوم والأغذية، وتم تحرير عدد 8 محاضر مخالفات بمضبوطات 205 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة وضبط وإعدام 42 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وفي قطاع التموين تم تحرير 36 محضر للمخابز لتجميع دقيق وتصرف الحصة وغلق بدون إذن ومخالفات موازين وإنتاج غير مطابق للمواصفات، وتحرير 27 محضرًا بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وبيع بازيد من التسعيرة .

وفي قطاع التضامن الاجتماعي تم المرور على 35 منشأة اجتماعية، وغلق 22 حضانة تعمل بدون ترخيص و8 مراكز تأهيل تعمل هي الأخرى بدون ترخيص وإحالة 4 من العاملين للشئون القانونية للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وتم تسليم 6 فيزا تكافل وكرامة للمستحقين وربط مساعدات شهرية عاجلة لعدد 5 حالات إنسانية وإيداع طفلة بلا مأوى بدار رعاية البنات بالمنصورة.

وقرر المحافظ إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة، ووجه بمتابعة تصرفات النيابة بشأنها، وكلف رئيس مركز ومدينة دكرنس ووكلاء الوزارات ومديري المديريات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال كافة الملاحظات الواردة بتقارير المرور لكافة الأجهزة المشاركة في الجولة