هاني يونس يشيد بإنجازات الدولة في الإسكان والزراعة والصحة: مبروك لمصر

نصح هاني يونس، مستشار رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالذهاب لمعرض "تراثنا" للحرف والمنتجات اليدوية، وذلك بنشر عدة صور للمعرض عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "أنصحكم بالذهاب للمعرض".

كما عرض"يونس"، بعض الصور للمشروعات المقامة في مدينة المنصورة الجديدة، معلقا: "مساء الفل، هنا المنصورة الجديدة، مدينة ساحرة في دلتا مصر، مخطط عمراني محترم، وسكن للجميع، وخدمات تحقق جودة الحياة، استثمارات بالمليارات، وفرص عمل لشبابنا".

وتطرق "يونس" للبرنامج الوطني لإنتاج التقاوي والبذور ذات الجودة العالية، قائلا: "مساء الفل، الخبر ده حلو جدا، بنعمل تقاوى زراعتنا بأيدينا، بدل الاستيراد، بنستفيد بمراكز أبحاثنا، بنوفر فى الدولارات اللى بنستورد بيها، والمفاجأة، التقاوى المصرية أفضل، تحيا مصر".

وعرض مستشار رئيس مجلس الوزراء صورا لاستعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد في الإسماعيلية، معلقا: "مبروك لمصر، ولسه اللى جاى أحلى، دى استعدادات تطبيق التأمين الصحي في محافظة الإسماعيلية، الصحة على أجندة الأولويات".