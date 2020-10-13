نائبا الزاوية الحمراء "إيد واحدة" أمام المرشحين الجدد للحفاظ على مقعديهما

صراع كبير يخوضه مرشحو مجلس النواب عن دائرة الزاوية الحمراء للدورة المقبلة، وسط منافسة شرسة بين النواب الحاليين، الذين يسعى كل منهم للحفاظ على مقعده، والمرشحون الجدد، الذين يتشبثون بطموح مقعد النائب على أمل الحصول عليه.

ويتعاون نائبا الدائرة عمر وطني وإيهاب العمدة، للحفاظ على مقعديهما، وهو ما أقره تقسم الدوائر الجديد بوضع نائبين لدائرة الزاوية الحمراء، لذا دائمًا ما يجتمعان سويًا، ويتفقان على مساعدة المواطنين على "يد واحدة"، وهو ما يساعد الثنائي في كسب شعبية لكل منهما من مؤيدي الآخر.

وظهر التعاون بين ثنائي نواب دائرة الزاوية الحمراء، خلال النداوت والمؤتمرات التي أقامها الثنائي سويًا، وجاء آخرها اليوم، من خلال اجتماع الثنائي مع نائب المحافظ رئيس حي الزاوية الحمراء، قبل ان يتبعاه بلقاء جماهيري لحل بعض المشاكل بحي الزواية.

وبالأمس، التقى "وطني" و"العمدة" أهالي جمعية بندار بمنطقة الشرابية، وكتب "وطني" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: لقاء مثمر في حضور أخي النائب إيهاب العمدة".

كما كثف الثنائي جلساتهما مع أهالي القصيرين والزاوية، وخاصة عمال الأسواق مثل "إيديال" وشارع "سلفانا"، والذين تحدثوا معهما حول شكواهم ومطالبهم للفترة المقبلة.

وينافس "العمدة" و"وطني" بقائمة حزب مستقبل وطن، على مقعد نائب دائرة الزاوية الحمراء، التي تشهد منافسة شرسة بينهما و13 نائب آخرين، وهم الدكتور محمد الجندي، ووليد هلال عز الرجال، وأيمن فتحي، ومحمود أبو حية، ومحمد علي مسعود، وسيد عطية، وكمال فرنسيس القس، وعبدالعزيز عبدالحميد، وأيمن عبدالرحمن، ومحمد عزب، ومحمود مجدي، ومحمد الفار، وأحمد الهنداوي.

واقتربت مرحلة الاقتراع فى الانتخابات وإدلاء الناخبين بأصواتهم في اللجان الانتخابية لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تتم على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة فيما تضم الثانية 6 محافظات.

وتبدأ أولى أيام الانتخابات للجولة الأولى خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.