مفارقات الدوائر: ترشح لاعب درامز في "شبين".. ومرشح سابق للرئاسة يدخل انتخابات برلمان 2020

تشهد انتخابات مجلس النواب الحالية العديد من المفارقات فى عدد من الدوائر الانتخابية، بعد رفع عدد من المرشحين شعارات لافتة للنظر كان أبرزها «فكهانى وأفتخر»، فيما أثار آخرون الجدل بدوائرهم كان من بينهم ترشح لاعب درامز فى شبين القناطر، وترشح مرشح فى الانتخابات الرئاسية 2012، لانتخابات «النواب» فى 2020. وتشهد دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مفارقة بترشح الدكتور مدحت خفاجى، أحد المرشحين المتنافسين على المقاعد الثلاثة للدائرة السادسة بمحافظة القاهرة «أول وثانى مدينة نصر ومصر الجديدة»، الذى حاول خوض الانتخابات الرئاسية فى 2012، قبل أن يفشل فى جمع التوقيعات المطلوبة، ليخوض انتخابات مجلس النواب 2020 على مقاعد دائرة مدينة نصر، وسبق له الترشح بانتخابات النواب الماضية فى 2015، ولكنه لم يفز.

فى الدائرة الثانية «كوم أمبو» بأسوان، توجد منافسة شرسة على المقعد الوحيد بالدائرة، حيث يتنافس النائب الحالى المستشار محمد سليم وكل من خالد رضوان مرشح مستقبل وطن، والعمدة نادر أبوالمجد، مستقل، وإبراهيم جبران، مستقل، وابن النائب الحالى يوسف عبدالدايم، ويعتمد كل منهم على دعم قبيلته وخدماته فى كوم أمبو. وتشهد دائرة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، صراعاً شرساً ومنافسة قوية بين 25 مرشحاً بينهم 6 مرشحين حزبيين، ونائبان حاليان، للحصول على مقعدين لبندر ومركز شبين الكوم، بجانب ترشح المهندس أحمد عبدالحميد صديق حجازى عن حزب مستقبل وطن، ومعه ماجد أبوالخير عضو مجلس النواب الحالى ومرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة، فيما ينافس خالد محمد حسين راشد نقيب المحامين بالمنوفية عن حزب المصرى الديمقراطى، واللواء العنانى حسن حمودة حسن المرشح الوحيد فى الدائرة عن الشعب الجمهورى، وأعلن النائب الحالى اللواء أحمد مدين ترشحه للانتخابات ما زاد المنافسة اشتعالاً فى الدائرة.

وفى شبين القناطر بالقليوبية، أدى خروج النائب الحالى مصطفى الكمار من السباق سواء فى القائمة أو الفردى، إلى مفاجأة أربكت المشهد الانتخابى بالدائرة، فالدائرة التى تٌعد الأقل فى عدد المرشحين على مستوى دوائر القليوبية الـ6 يتنافس فيها 24 مرشحاً على مقعدين بعد خصم مقعد فى التقسيم الجديد للدائرة، حيث كانت 3 مقاعد فى انتخابات 2015، ينافس عليها عدد من المرشحين ذوى مهن مختلفة ولافتة للنظر، الأول كان المرشح أشرف سلامة، فكهانى من أبناء مدينة شبين القناطر تحت شعار «فكهانى وأفتخر»، وينافس بالدائرة ماهر مجدى فنى بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ويعمل لاعب درامز فى الفرق الموسيقية والأفراح كوظيفة إضافية، حيث ترشح ممثلاً عن حزب مصر القومى وتسبب ترشحه فى إشعال مواقع التواصل الاجتماعى حول ترشحه عقب تداول فيديوهات له أثناء العمل فى الأفراح والعزف بها، وهو ما تسبب فى موجة من السخرية ضده على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما دفع «مجدى» لإصدار بيان للدفاع عن نفسه قال فيه: «أنا فنان مثل عمرو دياب ومصطفى كامل وهانى شاكر ولم أخرق القوانين ولست تاجر مخدرات ولكنى فنان أحب الفن وأبدع فى عملى مثلى مثل قامات كثيرة أبدعت فى الفن وذاع صيتها»، مشيراً إلى أنه لم يترشح فى مجلس النواب إلا لخدمة الناس وكان يجب على الناس ألا تهاجمه بهذه الطريقة، خصوصاً أنه موظف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ولجأ للعمل كعازف درامز حباً فى هوايته وزيادة دخله.

منافسة شرسة بين 25 مرشحاً في شبين الكوم.. والجميع يراهن على القبلية بكوم أمبو.. وزفة بالسيارة لمرشح القائمة الوطنية بمطروح

وفى مطروح نظم أنصار عيسى أبوتمر السنقرى، مرشح القائمة الوطنية بالاشتراك مع أنصار حسن نصرالله القاسمى مرشح حزب حماة الوطن «فردى» فى دائرة مطروح الثانية مسيرة بالسيارات بطريق الساحل الشمالى لتأييد المرشحين. وانطلقت السيارات من منطقة مدينة رأس الحكمة شرق مرسى مطروح بـ70 كيلو واستمرت حتى مدينة الضبعة والعلمين فى الساحل الشمالى، كما رفع أنصار المرشحين صوراً للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، معبرين عن تأييدهم له ودعمه من أهالى الدائرة الثانية فى مطروح.