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محمود مسلم

تعاون بين جامعة بني سويف و"التضامن" لاستحداث وحدات للطلاب غير القادرين

كتب:

الوطن
11:01 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
منصور حسن

منصور حسن

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بروتوكول تعاون مع السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون، يهدف لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة. 

وذلك بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.  

وأشار الدكتور منصور، إلى أن الهدف من البروتوكول، هو  دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوي الإعاقة، عبر تقديم تسهيلات وخدمات دعم عيني ونقدي، وقروض ميسرة السداد لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر، بالإضافة لإشراك الطلاب في الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وثمن الدكتور منصور، الدور الكبير الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة محوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادي.

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