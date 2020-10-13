ختام فعاليات مهرجان الملتقى الدولي للفنون بالغردقة

احتضنت مدينة الغردقة، ختام فعاليات الملتقى الدولي للفنون في دورته الثانية، بالمتحف المفتوح في الغردقة، اليوم، وسط مشاركة ممثلي ٣٠ دولة من مختلف الدول الأوروبية.

شهدت فعاليات الختام توافد السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى عدد من المصريين، وقال الفنان محمد حميدة، المنظم للمهرجان ومؤسس شركة "اوستراكا للفنون" أن فعاليات المؤتمر في دورته الثانية شملت أكثر من ٣٥ لوحة فنية تعكس ثقافات مختلفة للرسم على ألواح التزحلق على الأمواج بمشاركة ممثلي عدة دول بينها مصر وانجلترا وكسوفو وبلجيكا وروسيا و بيلا روسيا و المانيا و أسكتلندا.

وكشفت رغدة أحمد، فنانة تشكيلية، أن ملتقى الغردقة كان مختلفا لإقامة فعاليته في متحف مفتوح وتم مراعاة التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة طبقا للضوابط والاشتراطات الصحية.

وأوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الغردقة مستعدة لاستضافة المهرجانات الدولية في أي وقت بما يعمس رسالة طمأنة بأن مصر بلد الأمن والأمان، مؤكدا أن إقامة مثل هذه الفعاليات تساهم في تنشيط السياحة.

جدير بالذكر أم المدينة استضافت المهرجان الدولي للفنون في دورته الأولى خلال أكتوبر من العام الماضي ٢٠١٩، ونظمته شركة اوستراكا للفنون وتنظيم المعارض والمهرجانات الفنية، بمشاركة العديد من الفنانين من دول أوروبية وعربية.