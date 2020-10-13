انتعاش شواطئ الغردقة بعد تصدرها تصنيف "تريب أدفايزر" للمقاصد السياحية

استقبلت فنادق الغردقة وفودا سياحية من مختلف الجنسيات، وتصدرت المدينة أفضل الوجهات السياحية على مستوى الشرق الأوسط في تصنيف موقع "تريب أدفايزر" حيث جاءت مدينة الغردقة في المركز الثاني وجاءت شرم الشيخ في المركز الرابع.

وقال "كامل أبو علی" رٸیس جمعية مستثمري البحر الاحمر في تصريح صحفي اليوم، إن اختیار الغردقة ضمن أفضل الوجهات السياحية جاء بسبب مناخها المعتدل طوال العام، إلى جانب شهادات السیاح بشأن الاحتیاطات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المعتمدة. َ

وأشار "أحمد بيجو" أحد العاملين فى قطاع السياحة البحرية، أن الوفود السياحية أنعشت حركة السياحة البحرية، حيث توافد المئات يوميا على شواطي الغردقة من خلال رحلات بحرية للقيام بالغطس والاستمتاع بالشعب المرجانية والمناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة الدلافين والقرش الحوتي الذي عاود الظهور في الآونة الأخيرة.

وأوضح نبيل حسين، الخبير السياحي، أن فنادق المدينة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية بنسبة ٥٠% طبقًا للنسبة المقررة، لافتاً إلى أن مصر كانت من أول 10 دول في العالم، فتحت مجالها الجوي أمام السائحين لزيارة مقاصدها السياحية، مطلع شهر يوليو الماضي، وسط إشادة من منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها فنادق البحر الأحمر، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش علي الفنادق السياحية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط.