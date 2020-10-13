الغردقة على موعد ختام أكبر مهرجان دولي للفنون بالمتحف المفتوح

تشهد مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، حفل ختام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الملتقى الدولي للفنون، بمشاركة ممثلي 30 دولة، من مختلف الدول الأوروبية، وذلك بالمتحف المفتوح، في منطقة الممشى السياحي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، تحت رعاية المحافظ، اللواء عمرو حنفي.

وشهدت فعاليات المهرجان، الذي تستضيفه مدينة الغردقة منذ العاشر من أكتوبر الجاري، توافد أعداد كبيرة من السائحين، لمشاهدة الفنانين أثناء إبداعهم في الرسم على ألواح التزحلق على الأمواج بالمتحف المفتوح، ويختتم المهرجان فعالياته مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الوفود المشاركة من مختلف الدول الأوروبية.

وأوضح الفنان التشكيلي، محمد حميدة، مؤسس "أوستراكا للفنون"، ومنظم مهرجان الملتقى الدولي للفنون، أن إقامة فعاليات الدورة الثانية من المهرجان تأتي بعد تراجع جائحة "كورونا"، مشيراً إلى أنه يجري تطبيق جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية.

واعتبر محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية اليوم، أن استضافة الغردقة للمهرجان هو "رسالة أمن وطمأنينة بأن مصر بلد الأمن والأمان"، مؤكداً أن إقامة مثل هذه المهرجانات على أرض الغردقة تُعد "خير وسيلة لتنشيط السياحة"، وأن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.

ويضم المتحف المفتوح، المُقام بمنطقة الممشى السياحي، في مدينة الغردقة، مجموعة كبيرة من الأعمال التشكيلية من مجسمات بمختلف الخامات، تم تصميمها وتنفيذها بواسطة عدد كبير من أمهر فناني النحت في العالم، وذلك لتحسين الصورة الذهنية والبصرية لمدينة الغردقة.

واستضافت الغردقة المهرجان الدولي للفنون في دورته الأولى في شهر أكتوبر من العام الماضي، وتنظمها شركة "أوستراكا" للفنون وتنظيم المعارض والمهرجانات الفنية، بمشاركة العديد من الفنانين من دول أوروبية وعربية، وتضم مختلف فروع الفنون، من فنون تشكيلية ونحت، وفنون الموسيقى والاستعراض.