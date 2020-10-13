نادية مبروك بعد تعيينها بالشيوخ: الملف الإعلامي أولوياتي وفرحت بترشيحي

قالت الدكتورة نادية مبروك، عضو مجلس إدارة نقابة الإعلاميين، ورئيس الإذاعة السابق، إنها تلقت خبر تعيينها في مجلس الشيوخ بفرحة كبيرة، وأنها ستولي الملف الإعلامي اهتماما كبيرا داخل المجلس، بالإضافة إلى التشابك والتداخل في باقي الملفات.

وأضافت "مبروك" في تصريح لـ"الوطن"، "استقبلت الخبر بفرحة كبيرة، يكفي ترشيحي من رئيس الجمهورية، من وسط مصر كلها، هذا شيء يقرحني ويسعدني، ويديني دفعة أني إن شاء الله بأقصى ما عندنا نعمل لخير البلد".

وأوضحت أن اهتماماتها داخل المجلس، سيكون جزء كبير منها خاص بالإعلام "مجال تخصصي الأول لازم أكون معنية به، وستكون هناك ملفات إعلامية وثقافية وفنية، وهي ملفات متشابكة في بعضها، وستكون محط اهتمام كبير من كل المهتمين بالمجال".

وأضافت مبروك، سيكون هناك تواجد في الملفات الأخرى، لكن الملف الإعلامي أصبح مطروح بقوة و"سيكون لنا تواجد فيه" بحسب تعبيرها، موضحة أن تواجدها مع الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، سيعطي دفعة في هذا الاتجاه.

يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالآتى "يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد