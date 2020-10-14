إبراهيم حجازي بعد تعيينه بـ"الشيوخ": سأعمل على ملفي الرياضة والإعلام

قال الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، إنه سعيد بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي واختياره ضمن قائمة المعينين بمجلس الشيوخ، موضحاً أنه سيعمل على ملفي الرياضة والإعلام.

وتابع حجازي في تصريح خاص لـ"الوطن": الرياضة والإعلام ملفان يحتاجان أن يكون لهم أولوية، محتاجين شغل كتير على فهم ودراية"، وقال: "سعيد بثقة الرئيس وهي تشريف لي، وبقدر السعادة بقدراحساسي بالمسئولية، وهو تكليف وتشريف بدون شك مهم جدا".

وعن لقاء مجموعة المعينين اليوم قال حجازي " التقينا اليوم بمجموعة من المعينين وهي من أفضل ما يكون في المجلس من شخصيات تم تعيينها، وبها كل التخصصات وممكن تكون أداة هائلة ومساعدة بالاقتراحات والأفكار والرؤي للدولة، ومصر تحتاج من كل واحد في أي مجال رأيه، ومساندته الفترة المقبلة".

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضواً، وُينتخب ثلث أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.