أستاذ إعلام عن حذف أغنية "السقا" لفلسطين: الإخوان يكذبون كما يتنفسون

علّق الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام، على كذب قنوات الإخوان الإرهابية حول حذف أغنية الفنان أحمد السقا عن فلسطين ضمن حلقة برنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني .

وقال "النحاس" خلال برنامج "أحداث اليوم"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، إن قناة الجزيرة الإرهابية وقنوات الشر يكذبون كما يتنفسون، الكذب نهج أساسي لقنوات الشر والإرهاب، لافتًا إلى أنه كمتخصص يتابع هذه القنوات من أجل تفنيد الأكاذيب والشائعات التي يتم بثها ليل نهار، موضحًا أنه فور سماعه تلك الشائعة دخل على الفور لموقع "dmc"، واليوتيوب وكل الصفحات الموجودة على "الفيسبوك" ووجد أن هذه الأغنية موجودة وجرى تحميلها آلاف المرات، وهي موجودة حتى الآن.

ودعا المواطنين للتحقق من صحة أي معلومة أو خبر، وهي أمور بسيطة يمكن للمشاهد أو المتابع التأكد منها، لافتا إلى أن التأكد من شأنه إكسابه قناعة كاملة بأن قنوات الشر والإرهاب حتى في تلك الأمور التي لا تقبل نشر خبر كاذب وهي موجودة، مؤكدًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجه ضربات متوالية وقاضية للقنوات الإرهابية وقناة الجزيرة، لذلك هذه القنوات تتصيد لها بعض الأخطاء غير الموجودة على الإطلاق.

وأكد "النحاس" أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المحورية للدولة المصرية، وموقف مصر وقيادتها ثابت من القضية وحق الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه منذ عقود وهو أمر لا يقبل التشكيك أو الجدل، لافتًا إلى ان الرسائل التي نقلتها القنوات الإرهابية كاذبة 100%.