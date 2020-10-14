رانيا محمود ياسين ترثي والدها: بحبك أوي.. وداعا يا حبيبي

رثت الفنانة رانيا محمود ياسين، والدها محمود ياسين بكلمات مؤثرة، عقب رحيله صباح اليوم الأربعاء، قائلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بحبك أوي، وداعًا يا حبيبي، أبي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجمه فنيًا في فترة السبعينات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة فقد ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

تزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان عمرو محمود ياسين.