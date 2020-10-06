احتفالا بنصر أكتوبر.. شهيرة لـ محمود ياسين: "الرصاصة لاتزال في جيبك حبيبي"

"الرصاصة لا تزال في جيبي"، من أشهر الأفلام التي تحدثت عن ما بعد هزيمة 1967، وصولًا لنصر أكتوبر 1973، ويعد من علامات السينما في أفلام الحروب، التي يتم عرضها على شاشة التليفزيون بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم.

فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" بطولة محمود ياسين، نجوى إبراهيم، حسين فهمي، عبدالمنعم إبراهيم، يوسف شعبان، سعيد صالح، للمخرج حسام الدين مصطفى، عن رواية إحسان عبدالقدوس، سيناريو رمسيس نجيب.

من جانبها احتفلت الفنانة المعتزلة شهيرة، زوجة الفنان محمود ياسين، بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنشرها صورة من كواليس تصوير الفيلم، والتي تجمع محمود ياسين، وحسين فهمي، والمنتج رمسيس نجيب.

وكتبت الفنانة شهيرة تعليقًا على الصورة، بقولها "الرصاصة لا تزال في جيبك حبيبي، الفنان الوحيد الذي قام ببطولة أفلام أكتوبر لذلك ارتبط اسمك بانتصارات أكتوبر العظيم على الشاشة".

وعن الأشخاص الموجودن في الصورة، قالت شهيرة "المنتج رمسيس نجيب، وحسين فهمي، ومحمود في إحدى المواقع الحقيقية التي قامت فيها معركة النصر، كل سنة وإنت طيب وبخير ياحبيبي".

تدور أحداث فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، حول الشاب محمد المجند بالجيش المصري، وقصة حبه لابنة عمه "فاطمة" نجوى إبراهيم، ومحاولة "عباس" رئيس الجمعية التعاونية الزواج من محبوبته، وهو رجل مشهور بالفساد والمتاجرة بالسوق السوداء، وعاني "محمد" من هزيمة 67 ورأى مخاطر كثيرة، وتعاهد وزملاءه بالجيش على استرداد الأرض وكرامة الوطن، حتى ساهموا في انتصار أكتوبر العظيم، وعند عودته وجد "فاطمة" في انتظاره رغم المصاعب التي تعرضت لها والألام التي عاشتها.

تم تصوير فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" بالمواقع الحقيقية التي شهدتها الحرب، خصوصًا مع تصوير الفيلم في نفس توقيت اندلاع الحرب.