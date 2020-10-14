أول تعليق من شهيرة بعد وفاة محمود ياسين: "رحل حبيب عمري"

نعت الفنانة شهيرة، زوجها الفنان محمود ياسين، الذي وافته المنية، صباح اليوم، إثر تعرضه لأزمة صحية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك".

ونشرت "شهيرة"، صورة للفنان الراحل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "رحل حبيب عمري خلاص".

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده منذ قليل عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك".

وكتب عمرو محمود ياسين: "توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسينانا لله وانا اليه راجعون أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري، من مواليد عام 1941، في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وبزغ نجم محمود ياسين، فنيا في فترة السبعينات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة: "الخيط الرفيع، وحكاية بنت اسمها مرمر، وحب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، فقد ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية: "أبو حنيفة النعمان، وضد التيار، وسوق العصر، والعصيان".

تزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، وعمرو محمود ياسين.