34 خدمة إلكترونية تقدمها بوابة مصر الرقمية.. تعرف عليها

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "منصة مصر الرقمية" في صورتها الحالية misr.gov.eg للتعرف على الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وممثلي الجهات المعنية.

وترصد "الوطن" الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خدمات وزارة التموين المتاحة من خلال بوابة مصر الرقمية

يقدم موقع بوابة مصر الرقمية 7 خدمات خاصة بالتموين، وجميع الخدمات مفعلة ويمكن استخدامها بشرط التسجيل فيها، كما يلي:

1ـ إصدار بطاقة تموين جديدة.

2ـ إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين.

3ـ إصدار بدل تالف لبطاقة تموين.

4ـ تفعيل بطاقة تموين.

5ـ فصل اجتماعي.

6ـ ضم أفراد أسرتي.

7ـ نقل من محافظة إلى أخرى.

خدمات التوثيق المتاحة من خلال بوابة مصر الرقمية

تقدم بوابة مصر الرقمية عدداً من الخدمات التابعة لوزارة العدل، منها:

1ـ استعلام عن سريان محرر مُميكن، وتتطلب بيانات المحرر.

2ـ تحرير توكيل عام قضايا، ويتطلب بيانات الطرفين الأول والثاني.

3ـ تحرير توكيل عام رسمي، ويتطلب بيانات الطرفين الأول والثاني.

4ـ تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام)، ويتطلب بيانات أطراف التوكيل.

5ـ تحرير توكيل في الأمور الزوجية، ويتطلب بيانات الطرفين الأول والثاني.

6ـ تحرير إقرار بالشطب.

7ـ تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

8ـ تحرير إقرار رسمي.

9ـ تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.

10ـ خدمة اكتب محررك.

خدمات المحاكم المتاحة من خلال بوابة مصر الرقمية

1ـ إقامة دعوى مدنية.

2ـ تسجيل محام.

خدمات الرخص المتاحة من خلال بوابة مصر الرقمية

1ـ الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

2ـ التظلُّم على مخالفات رخص القيادة.

3ـ سداد مخالفات رخص القيادة.

4ـ إصدار بدل تالف رخصة قيادة.

5ـ إصدار بدل فاقد رخصة قيادة.

خدمات المركبات المتاحة من خلال بوابة مصر الرقمية

1ـ التَظلُّم على مخالفات رخص مركبات.

2ـ ‫تجديد رخصة مركبة.

3ـ بدل فاقد رخصة مركبة.

4ـ بدل تالف رخصة مركبة.

5ـ سداد المخالفات.

6ـ تحرير توثيق عقد بيع مركبة.

7ـ تحرير توكيل بيع مركبة.

8ـ تحرير توكيل إدارة مركبة.

9ـ استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

10ـ التأكد من صحة بيانات مركبة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى الإطلاق التجريبي لمنصة مصر الرقمية في 20 يوليو الماضي لـ34 خدمة، لافتا إلى أنّه يتم التخطيط لاستكمال إطلاق 72 خدمة بنهاية عام 2020، في الأحوال المدنية، والإسكان، والسجل العقاري، والتأمين الصحي، وغيرها.