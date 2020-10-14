تشكيل لجان لمواجهة حرق "قش الأرز" بكفر الشيخ.. والمحافظ: حررنا 18 محضرا

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجنة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، الناتج عن حرق قش الأرز، بالتنسيق مع البيئة، وفق الإجراءات التي تتخذ لمواجهة نوبات تلوث الهواء "السحابة السوداء"، والتي تحدث خلال فصل الخريف من كل عام.

وأوضح "نور الدين"، أن اللجنة المُشكلة، ستمر بشكل دوري؛ لضبط أي مخالفات خاصة بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية "قش الأرز"، وسيجرى تحرير محاضر للمخالفين، لافتا إلى أنه جرى تحرير 18 محضرا فقط.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بارتفاع وعي المزارعين من أبناء المحافظة؛ لحرصهم الشديد والتزامهم بتعليمات وزارة البيئة والزراعة، بعدم حرق قش الأرز في الحقول الزراعية، مشيدا بنجاح تجربة كبس وتدوير القش واستغلاله بشكل أمثل، بما يحقق النفع والفائدة للمزارعين، بدلا من حرقه والتسبب في ظاهرة السحابة السوداء والتلوث البيئي.

وقال المحافظ، إنه جرى إنشاء 111 مركزا، لتجميع قش الأرز من المزارعين على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تم من خلالها جمع نحو 90 ألف طن قش حتى الآن، بعد شرائه من المزارعين بمبالغ تتراوح من 300 إلى 500 جنيه للفدان الواحد، بحسب كميات القش به، مضيفاً أنه يجرى تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح منظومة مكافحتها، خاصة مع موسم حصاد الأرز، ومتابعة إجراءات السيطرة عليها، فضلا عن التواصل مع غرفة العمليات المركزية بوزارتي التنمية المحلية والبيئة.

وتنتج كفر الشيخ ثلث إنتاج الجمهورية، من محصول الأرز، حيث يعد محصولا استراتيجيا بالنسبة للبلد الزراعي، كما أنها الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج الأرز، ويتم زراعة نحو 350 ألف فدان سنويا، كما يعد مركز بحوث سخا، رائدا في إنتاج تقاوي الأرز، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة للفلاحين، ما يترتب عليه إنتاج أرز بجودة عالية، خاصة مع استنباط أنواع وسلالات جديدة.