أبو شقة: تعييني بـ"الشيوخ" تكريم.. وجلال هريدي سيرأس الجلسة الأولى

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ بالتعيين، إنه سعيد باختياره في عضوية مجلس الشيوخ، واختيار 4 من نواب رئيس حزب الوفد للتعيين داخل المجلس هم الدكتور هاني سري الدين، ومحمد شردي، وعبدالعزيز النحاس، وخالد قنديل، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا التكريم الذي يعتز به ويقدره، مشيرا إلى أنه سيعمل بكل جهده للقيام بدوره داخل مجلس الشيوخ، وإبداء الرأي القانوني في كل التشريعات التي تعرض على المجلس مثلما كان يفعل في مجلس النواب.

وأضاف أبو شقة في تصريحات لـ"الوطن"، أن عضوية مجلس الشيوخ، تمثل له امتداد وتكريم وتقييم للعمل البرلماني الذي قدمه قبل ذلك في مجلس الشورى أثناء عضويته السابقة به قبل 2011، ثم عمله في مجلس النواب على مدار 5 أدوار انعقاد، طيلة فصل تشريعي كامل، كرئيس للجنة الدستورية والشتيرعية الذي نجح في رئاستها بالتزكية 5 مرات.

وتابع أبو شقة، أنه لن يرأس الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ، حيث أنه من المقرر أن يرأسها من هو أكبر الأعضاء سنا، مشيرا إلى أن الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، هو من سيرأس الجلسة الأولى للمجلس، كونه أكبر الأعضاء سنا، وهو رجل له تاريخه المشرف كجندي وطني تاريخه مشرف في العسكرية المصرية، ومن الاختيارات المبهرة للمعينيين.

رئيس الوفد: التعيينات راعت تمثيل الجميع

وأكد أن التعيينات المعلنة حتى الآن تعكس راعت تمثيل كل القوى السياسية والحزبية، والخبرات العالية، كونه مجلس يمثل الحكماء، ونحتاج أن نكون أمام قامات علمية تركن إلى أساس علمي ممنهج، وهو ما نحتاجه في المرحلة المقبلة، وهو ما الأمر الذي دفع الدولة لإنشاء الغرفة الثانية للبرلمان، وهو مجلس الشيوخ، وفق التعديل الدستوري 2019، موضحا أن الاختيار موفق، حيث تسير الدولة على الطريق السليم لتأسيس دولة ديمقراطية حديثة.